Play Pass Nedir? Google Play’de Abonelik Dönemi

Oyuncular bilir. Xbox Game Pass, PSN+, Origin gibi sistemler uzun zamandır hayatımızda. Bu abonelik sistemlerine aylık belli bir ücret ödeyerek sistem dahilindeki belli oyunlara ve bazen her ay değişen oyunlara ücretsiz erişme imkanınız oluyor. Oyunları tek tek almaktansa paketin içinde bulunan oyunlara sahip olmadan erişim hakkı elde ediyorsunuz. Bu sistemin bir benzeri Google Play’e de geliyor.

Play Pass isminde bir anket sorusunu farkeden bir Android kullanıcısı durumu ortaya çıkardı. Hali hazırda Android’in marketi Google Play’de abonelik sistemi yer alıyor ama bu abonelikte uygulamalara tek tek abone oluyorsunuz. Muhtemelen Play Pass ile Google’ın size sunduğu uygulama ve oyunlara ki bunlar muhtemelen her ay değişecektir, ücretsiz erişme imkanınız olacak. Lakin her ay sizden belli bir ücret talep edecek.

Google’ın Play Store üzerinden kazandığı para Apple cephesine göre çok daha az. Bunun sebebi muhtemelen oyun ve uygulamaların açık kaynak kodlu olması ve başka şekillerde erişilebiliyor olması. Ya da çok fazla seçenek olup muhtemelen kullanıcıların ücretsiz uygulamalara yönelmesi. Bu durum daha da gelişecek ve Play Pass ile Google kendilerine aboneler bağlayarak gelirlerini arttıracak.

Bu yeni sistemin detaylarını ortaya çıktıkça mutlaka sizlerle paylaşacağız.