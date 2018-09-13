Plakadan Tramer Sorgulama nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Bir araba almaya niyetlendiÄŸinizde eÄŸer ki sÄ±fÄ±r araÃ§ deÄŸil de ikinci el araba almayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z, ilk yapmanÄ±z gereken ÅŸey araÃ§ sorgulama ile aracÄ±n hasar geÃ§miÅŸini Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Tramer sorgulama yapmaktÄ±r. Tasit.comâ€™un tramer hasar sorgulama hizmeti ile siz de almayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z aracÄ±n plakasÄ± ile en kolay ve en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde ve en uygun fiyatla plakadan araÃ§ sorgulama yapabilirsiniz.

Hasar sorgulama ile almayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z aracÄ±n geÃ§miÅŸte kaza yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, deÄŸiÅŸen parÃ§asÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tÃ¼m poliÃ§e bilgilerini saniyeler iÃ§inde Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Â Â AracÄ±n markasÄ±nÄ±, modelini, son sahiplik sÃ¼resini, kaskolu-kaskosuz toplam sÃ¼resini, araÃ§ tÃ¼rÃ¼ deÄŸiÅŸimi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve plaka deÄŸiÅŸimi yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gibi bilgileri tramer sorgulama size gÃ¶sterir.

Ãœcretsiz tramer sorgulama nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Burada dikkat etmeniz gereken en Ã¶nemli konu Ã¼cretsiz ve Ã¼cretli Tramer sorgulama yapabileceÄŸinizdir. EÄŸer kendi Ã¼zerinize kayÄ±tlÄ± bir araÃ§ iÃ§in tramer sorgulama yapmak istiyorsanÄ±z bunu e-devlet Ã¼zerinden Ã¼cretsiz olarak gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz. Kendinize ait olmayan araÃ§larÄ±n plakalarÄ±ndan detaylÄ± tramer hasar sorgulama yapmak iÃ§in ise belli bir Ã¼cret Ã¶demeniz gerekmektedir. Tasit.com hasar sorgulama hizmetiyle, plakadan araÃ§ sorgulama iÅŸlemini en ekonomik ÅŸekilde yapabilirsiniz.

Tramer sorgulama ile hangi bilgilere ulaÅŸÄ±lÄ±r?

http:s//www.tasit.com Ã¼zerinden yapacaÄŸÄ±nÄ±z Tramer hasar kaydÄ± sorgulamasÄ± size araÃ§ alÄ±rken araÃ§ hakkÄ±nda bilmeniz gereken tÃ¼m bilgileri sunuyor. Sizler iÃ§in bu bilgileri kÄ±saca Ã¶zetledik.

AraÃ§la ilgili en temel tramer bilgisi

Hasar sorgulama yaparak, aracÄ±n trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸ tarihini, aracÄ±n son sahibinin ÅŸahÄ±s mÄ± yoksa firma mÄ± olduÄŸunu, aracÄ±n son sahibinin ne kadar sÃ¼re ile araca sahip olduÄŸunu, aracÄ±n kaÃ§ kez el deÄŸiÅŸtirdiÄŸini, plaka deÄŸiÅŸimi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve araÃ§ta tÃ¼r deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenirsiniz.

AracÄ±n kaza durumu ve kaza geÃ§miÅŸi sorgulama

Plakadan araÃ§ sorgulama ile Ã¶ÄŸrenilebilenlerin baÅŸÄ±nda aracÄ±n herhangi bir kaza yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ± geliyor. AraÃ§ sorgulama aracÄ±n kazasÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eÄŸer varsa, yaptÄ±ÄŸÄ± kaza sayÄ±sÄ±nÄ±, kaza tutanaklarÄ±nÄ± ve tutanak bilgilerini, kaza detaylarÄ±nÄ± ve kaza tarihlerini Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. AyrÄ±ca kaza sonrasÄ± araÃ§ hasar tazminatÄ±nÄ± hangi sigorta ÅŸirketinin Ã¶deyeceÄŸini de araÃ§ sorgulama ile Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.

DeÄŸiÅŸen parÃ§a sorgulama

Hasar sorgulama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, aracÄ±n deÄŸiÅŸen parÃ§asÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Ã¶ÄŸrenirsiniz. Bununla birlikte il plakasÄ± deÄŸiÅŸtirip deÄŸiÅŸtirmediÄŸini, deÄŸiÅŸen parÃ§a varsa ekspertiz raporunda bulunan miktar ve fiyat bilgilerini, deÄŸiÅŸen parÃ§alarÄ±n orijinal mi yoksa eÅŸdeÄŸer parÃ§a mÄ± olduklarÄ±nÄ±, aracÄ±n hangi tarihte tamir gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, servis bilgilerini ve tamir tutarlarÄ±nÄ± da Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.

Ä°nternetten detaylÄ± hasar kaydÄ± sorgulama adÄ±mlarÄ±

DetaylÄ± plaka sorgulama yapmak iÃ§in Tasit.com tramer hasar sorgulama sayfasÄ±ndan, hasar kaydÄ± sorgulama iÃ§in gerekli olan bilgileri girmeniz yeterli olacaktÄ±r. Bu bilgileri girdiÄŸinizde tramer hasar kaydÄ± sorgulama bilgileri cep telefonunuza sms olarak gÃ¶nderilmektedir. Plakadan hasar sorgulama Ã¼cretini dilerseniz kredi kartÄ±yla dilerseniz BKM Express ile Ã¶deyebilirsiniz. Bu iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in kredi kartÄ±nÄ±zÄ±n sanal alÄ±ÅŸveriÅŸe aÃ§Ä±k olduÄŸundan emin olmanÄ±zÄ± Ã¶neririz.