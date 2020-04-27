Elinizde bir çok sayfadan oluşan bir pdf var ama size sadece bir adet sayfa gerekli. O sayfayı içinden nasıl çekip alırsınız? Size bunun için herhangi bir program gerektirmeyen bir yöntem göstereceğiz. Kısa sürede onlarca sayfa içinden bir sayfayı pdf dosyanızdan çekip alabilirsiniz. Hem de orjinal haliyle. İşte nasıl yapıldığı…

PDF’yi sayfalara bölme

Başlamadan önce küçük bir not; Online olarak işlem yapacağımız için dosyanızın içeriğine göre bu yolu tercih etmeyebilirsiniz. Site her ne kadar dosyaların 1 saat içinde sunucundan silindiğini söylese de önemli bir evrak listesini buraya yükleyip bölmek istemeyebilirsiniz. Sizin tercihiniz…

Çok sayfadan oluşan pdf’yi hazır edin.

İçerisinden kaç numaralı sayfayı alacağınızı önceden kararlaştırın.

Bu adrese gidin.

Dosyayı buraya yükleyin.

Yükleme işlemi dosyanın boyutuna göre uzayabilir ya da kısalabilir.

İşlem bitince size “hepsini ayrı ayrı kaydetmek isteyip istemediğinizi” soruyor.

Bu ücretli bir özellik. Bu yüzden biz tek sayfa alacağız.

Yükleme bittikten sonra PDF’nin sayfalara ayrıldığını göreceksiniz.

İçerisinden almak istediğiniz sayfayı seçin.

Onu ayrıca kaydedin.

İşlem bu kadar. İstediğinzi sayfayı onlarca sayfa arasından çekip aldık. Oldukça kolay bir pdf sayfa bölme yöntemi.