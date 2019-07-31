Paykasa Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İnternet üzerinden yapılan online alışverişlerin günden güne hızlı bir şekilde artmasıyla beraber birçok farklı online ödeme yöntemi de geliştirilmektedir. Son dönemlerde kullanıcılar tarafından fazlasıyla tercih edilen bir ön ödemeli kart yöntemi olan Paykasa ise bunlardan biri. Peki nedir bu Paykasa? Paykasa Kart satan siteleri tercih ederken dikkat etmeniz gerekenleri, Paykasa Kartı internet alışverişlerinizde nerede ve nasıl kullanacağınızı bu yazımızda anlatıyoruz.

Paykasa Nedir?

Son yıllarda gelişen teknolojiye bağlı olarak hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen internetle beraber online alışveriş ve ücretli hizmet veren sitelerin sayısında büyük bir artış oldu. Online alışverişlerdeki artış ve teknoloji birçok teknik problemi de beraberinde getirdi. Kullanıcılar yaptıkları sanal alışverişlerde, ödeme yöntemlerinde kullanılan bilgilerin ve kişisel verilerinin çalınması sorunu ile karşılaştı. Her ne kadar bu sorunlara karşı önlemler alınsa da birçok kullanıcı bu yöntemleri tercih etmektense, online alışveriş yapmaktan vazgeçer hale geldi. Bu kullanıcı kaybının önüne geçmek için çoğu online ticaret sitesinin ödeme yöntemi olarak kabul ettiği sanal paralar ve ön ödemeli kartlar geliştirildi. Son günlerde en çok tercih edilen, en güvenilir ve en hızlı ödeme yöntemlerinden biri ise Paykasa…

Kredi kartı olmayanların ya da kişisel verilerini paylaşmak istemeyen kişilerin tercih edebileceği bir ön ödemeli kart olan Paykasa’yı, basit biçimde bir elektronik para birimi olarak da kabul edebiliriz. Paykasa Kart; 16 haneli sayı kombinasyonundan oluşan ve 2 yıl kullanım ömrü olan tek kullanımlık bir sanal karttır. Tek kullanımlık olmasından dolayı alışverişinizden sonra özelliğini kaybetmesi, kullanıcı güvenliğini üst seviyeye çıkartırken; sanal bir ödeme yöntemi olduğu için de çalınma ya da kaybolma durumunda endişelenmenize gerek kalmamaktadır. Ayrıca Paykasa’nın komisyonsuz ödeme seçeneği ile sunulması önemli avantajlarından biridir.

Paykasa Nerelerde Kullanılır?

Paykasa, günümüzde birçok web-sitesi tarafından güvenli, hızlı ve kolay bir ödeme yöntemi olarak kullanıcılara sunulmaktadır. Kartınıza belirlediğiniz limit dahilinde online alışverişlerinizi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz.

Paykasa Nereden Alınır?

Son zamanlarda yüzlerce internet sitesi tarafından kullanıcılara güvenli bir ödeme seçeneği olarak sunulan bu yöntem çok fazla tercih ediliyor. Bu talebi karşılamak için Paykasa Kart satan firmalar da ortaya çıkmıştır. Türkiye’de de satış yapan birçok firma bulunmasına rağmen ‘Türkiye Resmi Reselleri’ olarak hizmet veren firmalar da nadirdir. Bu nadir firmalardan biri olan paykasabiz.com sitesinden, haftanın her günü ve günün her saati güvenli bir şekilde Paykasa Kart satın alabilirsiniz.

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