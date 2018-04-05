Pasaport Ya Da Ehliyet Alacaklar Dikkat

2 Nisan itibariyle pasaport ve ehliyetlerde değişiklik oldu. Bu değişiklikle beraber artık pasaport ve ehliyet ayrıca bildiğiniz gibi yeni kimlikler Nüfus müdürlüklerinden alınacak. Son değişiklikler beraber ehliyet ve pasaportun alım yeri değişti.

Yeni kimlik pasaport ya da ehliyet almak için bağlı bulunduğunuz il ve ilçenin nüfus müdürlüklerine başvuracaksınız. İşlemleri hızlı bir şekilde başlatmak için ise randevu alarak gitmeniz tavsiye edilir.

Yeni kimlik çıkartmak için 18.50 tl, pasaport için 108 tl ve ehliyet için ise bir 134 tl ödeyeceğinizi hatırlatalım. Ayrıca yanınızda nüfus cüzdanınızla gitmeniz gerekiyor. Nüfus cüzdanı kaybolduğu için yenileme isteyenler yanlarından 30 tl götürmeli. Ayrıca biyometrik fotoğrafı da unutmayın.

Yanında kimlik götürmeyi unutanlar mutlaka kendilerini tanıyacak bir belge biraz etmelidir. Kimliği zaten kaybettim diyenler mutlaka Bunu ve hükümsüzdür ilanını yanında götürsün.