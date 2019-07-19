Pasaport Başvurusu Sonucu Nasıl Sorgulanır?

Yurt dışına çıkmayı düşünüyorsunuz ve pasaport başvurusu yaptınız. Peki başvuru sonucunuz ne oldu? Bunu nereden ve nasıl öğreneceksiniz. Aslında evinizden bile çıkmanıza gerek yok. İşte pasaport başvurunuzun nasıl sonuçlandığını öğrenmeniz için bir yöntem.

e-Devlet pasaport sorgulama

İhtiyacımız olanlar, e-Devlet sistemi şifresi. Bunu ptt üzerinden alabilirsiniz. Daha sonra kimlik numaranız ve bu şifrenizle e-Devlet sitesine girin. Daha sonra https://www.turkiye.gov.tr/nvi-pasaport-basvuru-durum-sorgu buradaki bağlantıya tıklayın. Doğrudan sizi sorgulama sayfasına götürecektir.

Bu sitede kimlik doğrulaması için “kimliğimi şimdi doğrula” butonuyla ilerleyin. Giriş yapmışsanız bu kısmı göremeyeceksiniz. Sorgulamayı kimin için yapıyorsunuz kısmında ilgili seçeneği seçin.

Sorgulayın…

İşlem bu kadar. Başvuru sonucunuzun ne durumda olduğuyla ilgili sizlere buradan bilgi verilecektir.

e-Devlet sitesinde yoğunluk varsa aynı işlemi aynı şekilde https://randevu.nvi.gov.tr/application/index adresinden yapmanız da mümkün.