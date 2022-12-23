Bilgisayar oyunu tutkunları özel olarak geliştirilen oyuncu bilgisayarı, pek çok farklı ve işlevsel özellikleri vardır. Bünyesinde barındıran teknolojik donanımlar arasında yer alıyor. Bilgisayarınız için profesyonel teknik servislerden de yardımlar alabilirsiniz toshiba servis kapsamında yapılan uygulamalarda uzman ekip arkadaşlarıyla bu işi yürütmektedir.

Her geçen gün gelişmekte olan bu bilgisayarlar işlemci, ekran kartı, görüntü kalitesi ve monitör bakımından diğer bilgisayarlardan ayrışıyor. Sizlerle birlikte gelin oyuncu bilgisayarının nasıl olması gerektiğiyle ilgi bilgiler edinelim.

Oyuncu Bilgisayarı Nasıl olmalı?

İlk olarak bilgisayarın temel parçaları hakkında bilgi sahibi olunmalı. Bu bilgisayarlar, yüksek voltaj değerleriyle çalışabilen anakart, güçlü işlemci ve geniş kapasiteli bir donanıma sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle oyun performansını arttırabilmesi için, bilgisayarın parçaları dikkatli biçimde seçilmesi gerekmektedir.

Dikkatli seçilmediği durumlarda sizlere bazı sıkıntılar çıkartabilir. Bunlar yaşandığı zaman profesyonel ekiplerden yardım almanız sizin için doğru bir karardır. Biz toshiba teknik servis bu işi 15 yıldır uzman arkadaşlarımızla güvenilir şekilde sizlere yardımcı olmaktadır.

Marka seçimi iyi bir oyun bilgisayarı için dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Casper, Monster, MSI, HP, Asus, Dell, Lenova, Toshiba ve Acer bu alanda öne çıkan cihazlardandır. Oyun performansını üst seviyelere çıkartabilir.

Oyun bilgisayarlarının güçlü donanıma sahip olması beraberinde birkaç sorun oluşturabilir. Aşırı ısınmaya maruz kalabileceklerinden dolayı güçlü soğutma sistemine sahip bilgisayarlara yönelmekte gerekmektedir.

RGB klavyeler de oyun bilgisayarların olmazsa olmazlarındandır. Hem görüntü hem de işlevsel oyuncuları tatmin eden özelliklerle donatılan mekanik klavyeler; bilek desteği, dil seçeneği, çok amaçlı fonksiyonel tuşları gibi daha pek çok özellik sunmaktadır.

Ekran kartı Nasıl Olmalı?

Oynanmak istenen oyunlara göre ekran kartı değişkenlik göstermektedir. Örnek verecek olursak yüksek çözünürlük ve yüksek hız gerektiren oyunlarda belli bir seviyeye belleklere gerek duyulurken sanal gerçeklik oyunları için çok daha güçlü ekran kartlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ekran kartının, oyuncu bilgisayarının monitör bağlantılarıyla uyumlu olması zorunludur. Örnek verecek olursak monitör DVI bağlantısına sahipse ekran kartında da bu özelliğin bulunması gerekmektedir. Aksi takdir de ya ekran kartını ya da monitörü kullanamazsınız. Bunun için monitör seçimi de önemli bir noktadır.

İşlemci Nasıl Olmalı?

Bilgisayar oyunları, çok iş parçacıklı olarak üretilir. Bunun için oyuncu bilgisayarı bu iş yükünü kaldırabilmek için çok çekirdekli bir biçimde üretilir. Oynamak istenilen oyunların türüne göre 4 veya8 çekirdkli oyun bilgisayarları tercih edilmelidir.

Full HD oyunlar içinse yüksek hızdaki i7 işlemci ailesine mensuplarına öncelik verilmeli. İ7 ve üzeri işlemciler, yüksek performanslar yakalamak için idealdir.

Monitör Nasıl Olmalı?

Yeni nesil oyuncular tarafından tercih edilen 4K monitörler, yüksek çözünürlüklü oyunlar oynamayı kolaylaştırdığı için tercih edilmektedir. Yüksek yenileme hızı ve çözünürlük sunan monitörler satın alınarak performans yükseltilebilir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Bilgisayarınız bozulduğu zaman profesyonel ekiplerden veya teknik servislerden yardım almayı unutmayın. Bizler toshiba teknik servis olarak 15 yıldır uzman ekip arkadaşlarımızla bu işi yürütmekteyiz. Daha fazla bilgi için bize ulaşmayı unutmayın.