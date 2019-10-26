Origin Oyun Platformunda İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması Aktif Etme

Origin, Electronic Arts’ın oyun platformu, bir kampanya başlattı. İnsanların hem Origin hesaplarının güvenliği için hem de farkındılık yaratmak için herkesi iki faktörlü kimlik doğrulaması özelliğini açmaya davet ediyor. Bunu yapanlara da bir hediyesi var. Gelin detaylara bakalım ve nasıl yapacağınızı gösterelim.

1 Ay ücretsiz

İki faktörlü kimlik doğrulamasını açanlar 1 Kasım’dan itibaren 1 ay ücretsiz olarak Origin Access Basic abeneliği elde edecek. Şimdiden iki faktörlü kimlik doğrulamasını yapmak için aşağıdaki adımları takip edin.

Origin uygulaması üzerinden oturumunuzu açınız. Giriş yaptıktan sonra Üst kısımdan Origin menüsüne ve oradan EA Account and Billing kısmına girin. EA’nın resmi web sayfası açılacaktır. Burada security kısmına girin. Login Verification kısmını açın. Bu işlemden sonra açılan pencereden Send Security Code kısmına tıklayın. E postanıza gönderilecek kodu buraya girin. e-mail, Authenticator uygulaması ve text message gibi seçeneklerden birini seçin. Hangi yöntemi seçtiyseniz devam etmek için o yöntemle gelen kodu girin.

Artık iki faktörlü kimlik doğrulamasını aktif ettiniz.