Optimize Edilmiş Şarj Teknoloji Nedir?

OnePlus telefon şirketinin yeni geliştirdiği ama uzun zamandır iPhonelarda kullanılan bir özellikten bahsedeceğiz. Bir çok kişi bu teknolojiyi bilmiyor olabilir. Optimized Charging yani optimize edilmiş şarj teknolojisi benzer mantıkla iOS cihazlarda kullanılmaya başlanmıştı. Şimdi aynı özelliği OnePlus şirketi de Android cihazları için uyarladı.

Optimize edilmiş şarj nasıl çalışıyor?

iPhone kullanıcıların oldukça şikayet ettikleri bir özellik olan bu teknoloji, şarj alışkanlıklarınıza göre cihazı %100 şarj etmiyor. Yani şöyle ki bu özellik açık olduğu zaman iPhone’unuzu gece şarj takıp sabah %100 şarjla alamazsınız. Bunu pili korumak için yapıyorlar. OnePlus’ta aynı sistemi kullanacak ama bir farkla.

OnePlus Optimize Edilmiş Şarj

OnePlus’ın telefonlarında kullanacağı sistem nasıl çalışıyor merak ediyorsanız; Gece yatmadan telefonunuzu şarja taktınız, sabah kalktığınızda %100 bulmak istiyorsunuz. Ama telefon %80’de şarjı kesiyor. Ta ki en yakın alarma ya da hatırlatıcıdan 100 dakika önce şarj olmaya otomatik olarak devam ediyor. Muhtemelen aradaki boşu boşuna şarj olacağı 4-5 saati es geçiyor. Burada pilin korunması amaçlanıyor.

Aynı mantıkla haraket eden Apple, kullanıcılarına yaranamadı. Çünkü hayat her zaman aynı şekilde gitmiyor. Alarmdan önce kalkmanız gerektiğinde telefonunuzu %80’de şarjdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz.

Pil sağlığı

Yeni telefonlarda bu sisteme ne gerek var çözmek zor. Şirketlerin bunu pili korumak adına yapması “demek ki telefonu prizde tutmak gerçekten pil için zararlı” dedirtiyor ama gözlemleyebileceğiniz gibi telefonunuz %100 olduktan sonra zaten şarj almayı bırakıyor. Yani telefona bir elektrik girişi olmuyor. Bunu hem telefonun hem de şarj aletinin ısısını kontrol ederek anlayabilirsiniz. Telefon şarj olurken ısısı yükselir. Şarj aleti de aynı şekilde ısınır. %100’e ulaştıktan sonra telefonun ısısı eski haline döner. Şarj aleti de aynı şekilde. Kontrol edebilirsiniz.

Telefonunuzda herhangi bir arıza ya da kaçak yoksa durum bu.