Ön Muhasebe Elemanı Ne İş Yapar?

İşletmelerin en basit muhasebe işlemlerini ön muhasebe elemanı yapar. İşletmelerin ve firmaların muhasebe kayıtlarını tutan, mali konularda firmanın detaylı muhasebe kayıtlarının ön hazırlıklarını yapan kişi ön muhasebe elemanıdır. Genellikle hangi görevlerin muhasebe, hangi görevlerin ö muhasebe alanına girdiğine dair akıl karışıklığı yaşanabiliyor. Ön muhasebe elemanının görevleri konusuna daha detaylı yaklaşmadan önce basit bir ayrım yapabiliriz.

Muhasebe ile Ön Muhasebe Arasındaki Fark

İşletmelerin günlük rutinleri arasında olan banka hesap takipleri, çek ve fatura takipleri, irsaliye takipleri ve dosyalama gibi işler muhasebe departmanının sorumluluğundadır. Bunlar dışında kalan kayıt işlemleri ve bazı muhasebe çalışmalarının ön hazırlıkları ise ön muhasebe departmanı tarafından gerçekleştirilir. Ön muhasebe, muhasebenin ilk adımıdır diyebiliriz.



Ön muhasebe elemanı bağlı olduğu işletmenin ya da firmanın diğer kurum ve kuruluşlar ile olan mali bağlantısını kontrol eder. Özellikle mal ya da hizmet alışverişi esnasındaki tüm mali konular ön muhasebe elemanı tarafından takip edilir. Elbette bu takip pek çok fatura, irsaliye ve benzeri kayıtların alınmasını da kapsadığından ön muhasebe alanının dikkat ve özen gerektirdiği unutulmamalıdır.

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Ön Muhasebe Elemanında Aranan Şartlar

Firmaların ön muhasebe alanında en çok aradığı şartları sizler için derledik. Kendine güvenen, analiz yapabilen, iş disiplinine sahip, bilgisayar programlarını başarılı bir şekilde kullanabilen, yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek, ön muhasebe alanında bilgi ve deneyim sahibi olmak, ön muhasebe iş ilanları arasında en sık yayınlanan kriterler arasında yer alıyor.