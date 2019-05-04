Numara Kaydetmeden WhatsApp Mesajı Atma

Whatsapp üzerinden mesaj göndermek için telefonunuza ilk önce numarayı kaydetmeniz gerekiyor. Eğer bunu istemiyorsanız bir kaç yöntemle herhangi bir numaraya telefonunuza kaydetmeden mesaj göndermek mümkün. Size en basit olan 2 yoldan bahsedeceğiz. Birinci yol resmi olarak WhatsApp apisi sayesinde gerçekleşirken diğer Android Pie üzerinden atılıyor. Android Pie Güncellemesini almadıysanız ilk yöntemi deneyebilirsiniz.

Wa. Me

Tarayıcı satırına gelin ve wa.me/90Mesajgondereceginiznumara örneğin wa.me/0987654321234 Enter yaptığınız zaman aşağıdaki gibi bir ekran karşınıza gelecek ve mesaj butonuna bastığınız zaman o numaraya mesaj atabiliyorsunuz.

Şunu unutmayalım. Bu işlem telefondan olacak. Message butonuna bastığınız zaman WhatsApp uygulamanız açılıyor. Ve doğrudan mesaj yazma ekranı karşınızda oluyor.

Hatta bu yöntemle kendinize bile mesaj atabiliyorsunuz. Deneyebilirsiniz.

İkinci yöntem numarayı seçmek. Android Pie üzerinden Chrome üzerinden numarayı seçin. Daha sonra kes kopyala seçeneklerinin yanında ayrıca ara ve mesaj at seçenekleri de çıkıyor. Mesaj at butonuna bastığınız zaman yine aynı şekilde uygulamada doğrudan mesaj kısmına geçiyor. Örneğin bir şirkete mesaj atacaksınız. İlla ki telefonu eklemek zorunda değilsiniz. Google’da şirketin numarasını seçin ve çıkan seçeneklerden mesaj gönder butonuna basın. Bu kadar.