Nova Launcher Prime İndirimi

Android’in en önemli özelliklerinden birisi kişiselleştirilebilir olması. Bunun için de markette bir sürü hem ücretli hem ücretsiz uygulamalar var. Arayüzü değiştirmek için kullanılan uygulamalardan birisi olan Nova Launcher ücretli sürümü 15 Lira civarındaydı. Kisa süreli indirime girdi.

Nova Launcher Prime uygulaması Android için kısa süreliğine 59 Kuruş fiyatıyla dikkatimi çekti. Hızlı ve stabil bir arayüz arayanlar bu fırsatı kaçırmasın.

Nova Launcher Prime ana ekran ve uygulamaları kişiselleştirmek, bunun yanında simge ve yazı tipi özelleştirmek için oldukça ideal ve hızlı bir arayüz uygulamasıdır. İsterseniz Android’in saf arayüzünü kullanabilir isterseniz Nova Launcher ile uyumlu bir çok temayı telefonunuza ekleyebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher.prime