Norveç Oturum İzni Alabilmek İçin Nasıl Bir Yol İzlemeniz Gerekmektedir

Norveç çalışmak ve yaşamak için çok güzel bir ülkedir. Ülke yaşayan bireylerin oranına bakıldığında çok az işsizliğe ev sahipliği yapar ve çalışma oranları ile şartlar oldukça yüksektir. Burada yaşamak isteyen kişiler ve çalışmak için kalmak isteyenler de çok yetenekli olmalıdır. Kesinlikle iyi bir eğitim ve fazla talep gören bir mesleğe sahip olmalıdırlar.

Size öncelikle sponsor olacak birini bulmalısınız. Çalışma izni ve vatandaşlık hakları ile ilgili https://vatandaslik.com.tr/ ayrıntılı bir araştırma yapabilirsiniz. Sponsor olacak kişi sizin işvereniniz olmalıdır. Daha sonra bulunduğunuz ülkeden Norveç Dış İşleri’ne çalışma izni ile ilgili bir form doldurup göndermeniz gerekecektir. İşlem süresi farklılık göstermekle birlikte en az 3 ay kadar sürmektedir.

İşverenlerin çoğu çalışma izni olmadan gelen yabancıların çalışmasına olanak sunmamaktadır. Bunun için çalışma izni almak kişilerin istihdam teklifine ihtiyaç duymasını sağlar. Çünkü çalışma izinlerinin alınması hemen gerçekleşmemekte ve uzun süreli bir işlemden sonra verilmektedir. Kişiler onaylanmadan Norveç’e giremedikleri için de çalıştırılmamaktadır. Bulunduğunuz ülkeden Norveç çalışma izni belgesi alabilmek için başvuru yapabilirsiniz. Daha sonra ise işlemleriniz onaylanana kadar burada kalmanız gerekmektedir.

AB ve AEA vatandaşları Norveç’te % yıl yaşadıktan sonra ikamet tezkeresine sahip olmak için başvuruda bulunabilirler. Diğer vatandaşlar için ise 3 yıl yaşamak koşulu bulunmaktadır. Daha sonra daimi ikamet izni alabilirler. Eğer geçici ikamet izni almak istiyorsanız bunun için nitelikli bir işçi olmanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra aile üyelerinden birisi de olabilirsiniz. Bergenstest ya da o çizgide bir üniversiteden dil kurslarınızı tamamladığınıza dair belge almalısınız. Belgeler A2 ya da 2. Seviyeye ait dil kurslarını tamamladığınızı göstermelidir. Başvuru yapacak kişilerin belirli ve geçerli bir ikamet adresleri bulunmalıdır.

Çalışmak için aynı zamanda bir oturma iznine de ihtiyaç duyabilirsiniz. Almış olduğunuz iş teklifini somut bir şekilde sunduğunuz taktirde ikamet izni için de başvuru yapabilirsiniz. İşçiler de vasıflı ve mevsimlik işçiler olarak incelenebilir ve bir işveren işçisi ile ilgili başvuruda bulunurken bunu da belirtebilir.

Norveç’te geçerli bir oturum izniniz bulunuyor ise Norveç vatandaşlığı için geçerli evraklarınızı hazırlayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca yapmış olduğunuz başvurusu sırasında ve başvuru işlemleri devam ederken de oturma izninizin geçerliliğin bitmemiş devam ediyor olması gerekmektedir. Norveç vatandaşlığı alsanız bile izin belgenizi yenilemeniz burada kalmak için şarttır. İlk başvuru sırasında 4.200 kron bir ücret yatırmanız gerekecektir. 18 yaşının altında bulunan kişiler ödeme yapamazlar. Ayrıca doğum belgeniz ile birlikte evlilik belgeniz, önceki pasaport sayfalarınızın kopyası ve Norveç’ girişlerinizin tam listesini hazırlamalısınız.

Norveç’te yaşam maliyetleri biraz yüksektir. Hatta diğer ülkeler ile kıyaslandığı zaman onlara oran ile baya yüksek olduğunu fark edeceksiniz. Yapılan birçok araştırma ve inceleme sonrasında dünyanın en pahalı şehirleri arasında Oslo’da girmiştir. Gezilecek birçok güzelliğinin yanında http://www.gezilecek.org/ maliyeti sadece gezmek için gidenleri bazen de olsa vazgeçirmektedir. Fakat burada yaşayan ve çalışan insanların maaşları da yüksektir. Buraya gelecek olan yabancılar kesinlikle maddi hesaplarını daha önceden yapmalıdırlar ve kendilerine ona göre bir bütçe ayarlamalıdırlar.