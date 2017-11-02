Nokia 2 Android Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Nokia kısa süre önce Android işletim sistemli telefonlarıyla meydana çıktı. Eski ismini tekrar kazanması için piyasaya yüksek dozda nüfus etmesi gerekli. Şimdilik bunlar ilk adımlar 6, 7, 8’den sonra şimdi de giriş seviyesinde Nokia 2 tanıtıldı. Nokia 2 özelliklerini sizlere sunacağız.

Snapdragon 212 işlemci 1,2 GHZ

Ram kapasitesi 1 Gb

Dahili hafıza 8 Gb ve MicroSD desteği

5inç ekran ve 720p kalitesinde

CGG cam

Ayrıca 8 ve 5 Mp iki kamera

Android 7,0 sürümüyle geliyor.

Batarya 4100mh

Özellikle batarya ile dikkat çekiyor. Telefon 2 günlük kullanım vaadediyor. Deneyebilirsiniz. Yakında piyasada olur. Peki kaç lira? 99 Euro fiyatıyla piyasaya çıkacak: Ülkemizde vergiler falan telefon 2 katına çıkar 800 TL falan olur. Eğer Nokia ülkemize özel bir indirim yapmazsa.

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