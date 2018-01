Nokia 1 Android Go Sızdı

Önümüzdeki donemde piyasadaki en ucuz akıllı telefonlardan biri olacağı konuşulan Android Go işletim sistemli Nokia 1’in görüntüleri sızdı. Android Go dendiği zaman elbette telefonun giriş seviyesi düzeyinde olacağını tahmin edebilirsiniz. Zira Android Go işletim sistemi 512 mb – 1 gb ramli cihazlar için geliştirilmiş performans konusunda bu cihazların daha iyi olacağı söylenmişti.

Nokia hem ucuz hem de sağlam bir telefon üretip Android Go ile sıkıntısız piyasaya sürmek için calismalar yapıyor. Sonuçta Nokia 1 karşımızda olacak. Telefonun maksimum 80 Euro olacağı tahmin ediliyor.

Telefonda tahmin edilen özellikleri 720P ips ekran 1gb ram 810gb depolama alanı. Elbette diger detaylar şimdilik yok Ama bilmenize gerek de yok çünkü zaten giriş seviyesinde bir telefon ve Android Go işletim sistemiyle çalışıyor.

Nokia 1 günlük islerde kullanılabilecek. Düşük kalker fotoğraf çekebilen, arama yapabilen ve benzer temel özellikleri kullanabileceğiniz bir cohaz olacak ama kendi seviyesinde cihazlardan daha iyi olacağı muhtemel.