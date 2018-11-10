NasÄ±l YapÄ±lÄ±r ?

Netflix’te Gizli Kategorilere NasÄ±l EriÅŸilir?

46 dakika Ã¶nce
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Netflix, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k internet televizyonu olarak dikkatimizi Ã§ekiyor. Ãœlkemizde de dikkat Ã§eken yayÄ±ncÄ± bir sÃ¼rÃ¼ kategoriye sahip ama ana sayfa Ã¼zerinde bir Ã§ok dizi kategorisi diÄŸerlerinden kendisine yer bulamÄ±yor. Ama sevdiÄŸiniz kategorileri ana sayfada bulamÄ±yor musunuz? AÅŸaÄŸÄ±daki yÃ¶ntemle hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kategorilere ulaÅŸabilirsiniz.

  • Netflix hesabÄ±nÄ±za giriÅŸ yapÄ±n.
  • http://www.netflix.com/browse/genre/ adresine gidip sonuna aÅŸaÄŸÄ±daki kodlarÄ± ekleyiniz.
  • 11828 = Hollywood dÄ±ÅŸÄ± aksiyon yapÄ±mlarÄ±
  • 43048 = Aksiyon gerilim
  • 6548 = Komediler
  • 1365 = Aksiyon ve Macera
  • 2125 = Askeri aksiyon
  • 1402 = Gece yarÄ±sÄ± komedileri
  • 869 = Kara komedi
  • 4426 = Hollywood yapÄ±mÄ± olmayan komediler
  • 2700 = Politik komediler
  • 26 = AlaycÄ± komediler
  • 9702 = Durum komedileri
  • 5286 = Spor komedileri
  • 11559 =Â Stand-up
  • 3519 = Ergen komedileri
  • 4922 = Satirik komediler
  • 5475 = Romantik komediler
  • 7627 = KÃ¼lt filmler
  • 8195 = B-SÄ±nÄ±fÄ± korku filmleri
  • 1252 = Kamp filmleri
  • 10944 = KÃ¼lt korku filmleri
  • 4734 = KÃ¼lt bilim kurgu filmleri
  • 9434 = KÃ¼lt komediler
  • 4195 = BaÄŸÄ±msÄ±z komediler
  • 8711 = Korku filmleri
  • 6895 = YaratÄ±k filmleri
  • 8654 = Hollywood yapÄ±mÄ± olmayan korku filmleri
  • 8985 = UzakdoÄŸu dÃ¶vÃ¼ÅŸ filmleri
  • 10118 =Â SÃ¼perÂ kahramanlar
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Hangi kategoride iÃ§erik gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z kodunu verdiÄŸimiz baÄŸlantÄ±nÄ±n sonuna yazÄ±n. Daha fazla kod ve kategori numarasÄ± iÃ§inÂ https://chrome.google.com/webstore/detail/better-browse-for-netflix/olciafpppkdhlcjfmaibelnopafmhmdd eklentisini kullanabilirsiniz.

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