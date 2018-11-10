Netflix’te Gizli Kategorilere NasÄ±l EriÅŸilir?

Netflix, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k internet televizyonu olarak dikkatimizi Ã§ekiyor. Ãœlkemizde de dikkat Ã§eken yayÄ±ncÄ± bir sÃ¼rÃ¼ kategoriye sahip ama ana sayfa Ã¼zerinde bir Ã§ok dizi kategorisi diÄŸerlerinden kendisine yer bulamÄ±yor. Ama sevdiÄŸiniz kategorileri ana sayfada bulamÄ±yor musunuz? AÅŸaÄŸÄ±daki yÃ¶ntemle hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kategorilere ulaÅŸabilirsiniz.

Netflix hesabÄ±nÄ±za giriÅŸ yapÄ±n.

http://www.netflix.com/browse/genre/ adresine gidip sonuna aÅŸaÄŸÄ±daki kodlarÄ± ekleyiniz.

11828 = Hollywood dÄ±ÅŸÄ± aksiyon yapÄ±mlarÄ±

43048 = Aksiyon gerilim

6548 = Komediler

1365 = Aksiyon ve Macera

2125 = Askeri aksiyon

1402 = Gece yarÄ±sÄ± komedileri

869 = Kara komedi

4426 = Hollywood yapÄ±mÄ± olmayan komediler

2700 = Politik komediler

26 = AlaycÄ± komediler

9702 = Durum komedileri

5286 = Spor komedileri

11559 =Â Stand-up

3519 = Ergen komedileri

4922 = Satirik komediler

5475 = Romantik komediler

7627 = KÃ¼lt filmler

8195 = B-SÄ±nÄ±fÄ± korku filmleri

1252 = Kamp filmleri

10944 = KÃ¼lt korku filmleri

4734 = KÃ¼lt bilim kurgu filmleri

9434 = KÃ¼lt komediler

4195 = BaÄŸÄ±msÄ±z komediler

8711 = Korku filmleri

6895 = YaratÄ±k filmleri

8654 = Hollywood yapÄ±mÄ± olmayan korku filmleri

8985 = UzakdoÄŸu dÃ¶vÃ¼ÅŸ filmleri

10118 =Â SÃ¼perÂ kahramanlar

Hangi kategoride iÃ§erik gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z kodunu verdiÄŸimiz baÄŸlantÄ±nÄ±n sonuna yazÄ±n. Daha fazla kod ve kategori numarasÄ± iÃ§inÂ https://chrome.google.com/webstore/detail/better-browse-for-netflix/olciafpppkdhlcjfmaibelnopafmhmdd eklentisini kullanabilirsiniz.