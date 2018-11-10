Netflix’te Gizli Kategorilere NasÄ±l EriÅŸilir?

Netflix, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k internet televizyonu olarak dikkatimizi Ã§ekiyor. Ãœlkemizde de dikkat Ã§eken yayÄ±ncÄ± bir sÃ¼rÃ¼ kategoriye sahip ama ana sayfa Ã¼zerinde bir Ã§ok dizi kategorisi diÄŸerlerinden kendisine yer bulamÄ±yor. Ama sevdiÄŸiniz kategorileri ana sayfada bulamÄ±yor musunuz? AÅŸaÄŸÄ±daki yÃ¶ntemle hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kategorilere ulaÅŸabilirsiniz.
- Netflix hesabÄ±nÄ±za giriÅŸ yapÄ±n.
- http://www.netflix.com/browse/genre/ adresine gidip sonuna aÅŸaÄŸÄ±daki kodlarÄ± ekleyiniz.
- 11828 = Hollywood dÄ±ÅŸÄ± aksiyon yapÄ±mlarÄ±
- 43048 = Aksiyon gerilim
- 6548 = Komediler
- 1365 = Aksiyon ve Macera
- 2125 = Askeri aksiyon
- 1402 = Gece yarÄ±sÄ± komedileri
- 869 = Kara komedi
- 4426 = Hollywood yapÄ±mÄ± olmayan komediler
- 2700 = Politik komediler
- 26 = AlaycÄ± komediler
- 9702 = Durum komedileri
- 5286 = Spor komedileri
- 11559 =Â Stand-up
- 3519 = Ergen komedileri
- 4922 = Satirik komediler
- 5475 = Romantik komediler
- 7627 = KÃ¼lt filmler
- 8195 = B-SÄ±nÄ±fÄ± korku filmleri
- 1252 = Kamp filmleri
- 10944 = KÃ¼lt korku filmleri
- 4734 = KÃ¼lt bilim kurgu filmleri
- 9434 = KÃ¼lt komediler
- 4195 = BaÄŸÄ±msÄ±z komediler
- 8711 = Korku filmleri
- 6895 = YaratÄ±k filmleri
- 8654 = Hollywood yapÄ±mÄ± olmayan korku filmleri
- 8985 = UzakdoÄŸu dÃ¶vÃ¼ÅŸ filmleri
- 10118 =Â SÃ¼perÂ kahramanlar
Hangi kategoride iÃ§erik gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z kodunu verdiÄŸimiz baÄŸlantÄ±nÄ±n sonuna yazÄ±n. Daha fazla kod ve kategori numarasÄ± iÃ§inÂ https://chrome.google.com/webstore/detail/better-browse-for-netflix/olciafpppkdhlcjfmaibelnopafmhmdd eklentisini kullanabilirsiniz.
Yorum YazÄ±nÄ±z