Netflix Nedir? Apple Nrtflixle Neden İlgileniyor?

Teknoloji devi ve hayatımızın her alanında bir cihazı bulunan Apple şirketi Netflix’i alabilir. Dedikodular şu sıralar her yeri sardı. Peki Netflix nedir?

Netflix internet üzerinden dizi izleyebileceğiniz dünyaca ünlü bir sev sitesi. Abonelik sistemi ile çalışıyor ve düzenli olarak abonelerinden ücret alıyor. Kendisinin dizi ve film çalışmaları bulunuyor. Bazı film şirketlerine sadece kendisinde yayınlanmak üzere film ve sizi yaptırıyor. Yakın geçmişte ülkemizde de faliyete girdi. Ondan öncesinde sadece vpn ile erişilebiliyordu.

Netflix’e abone olarak ücret karşılığında dizi ve film izleyebilirsiniz. Netflix’in popüler olmasından sonra ulkemizde de bir çok örneği türedi. Puhu gibi bazı internet siteleri kendileri için dizi yaptırıyor ve ülkemizdekiler sadece reklamlardan para kazanıyor. (Örnek Fi)

Apple Netflix internet sitesiyle ilgileniyor. Apple bildiğiniz gibi markette online olarak film satıyor. Aynı işi Google Play Store’da yapıyor. Apple bu alanda daha güçlü olmak adına Netflix’i almak istiyor. İlerleyen zamanlarda Netflix’i Apple Tv için daha pratik hale getirip Apple kullanıcılarına Netflix’i ücretsiz sunması muhtemel. Bu Apple’ın kullanıcı sayısını baya etkileyecektir.

Detaylar gelecek.