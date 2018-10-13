Netflix Çocuk Koruma Şifresi Belirleme

Netflix, dünya çapında yayıldıkça ebeveynlerde bu popüler dizi ve film sitesini kullanıyorlar ama çocuklarını nasıl koruyacaklar. Zira aynı tablet ya da bilgisayarı çocuklar da kullanabiliyor. Onların bu içeriklere erişimini sınırlayabilir ya da kendi haline bırakırsanız bazı içerikleri saklamasını sağlayabilirsiniz.

Netflix hesabınızı açınız.

Ayarlar kısmına geliniz.

Hesap sayfasında ebeveyn kontrollerini açınız.

4 rakamdan oluşan şifrenizi belirleyin.

Bu aşamada koruma seviyesini belirleyin.

Çocuğunuzun yaş durumuna göre belirleme yapabilirsiniz.

Küçük çocuklar (TÜMÜ), büyük Çocuklar (7+, bazıları 13+), gençler (13+) ve yetişkinler (16+ve 18+)

Bu seçeneklerden birini seçiniz.

Bundan sonra bu hesapla çocuğunuz Netflix’e girdiğiniz zaman siz yaş sınırını aşan bir içerik açmaya çalışırsanız belirlediğiniz şifreyi girmeniz isteniyor.

Bu işlemi ayrıca yaş sınırlıyla değil, içeriği direkt eklemek suretiyle de yapmanız mümkün. İzlenmesini istemediğiniz içerikleri ebeveyn kontrolleri kısmına doğrudan yazın. Bu içeriğe erişilmeye çalışıldığı zaman sizden şifre isteyecektir.