Netflix Aboneliği Nasıl İptal Edilir?

Netflix, dünyanın en büyük online dizi ve film platformu olarak ülkemizde de hizmet veriyor. Bazı teknik detaylardan dolayı oldukça sıkıntı çekseler de ülkemizde hala çok sayıda Netflix abonesi var. Siz de bir kaç dizi izleyeceğim diye abone olduysanız ve artık ödeme yapmak istemiyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek Netflix Aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz.

Netflix Aboneliğini Sonlandırma

Bir kaç yöntem bulunuyor. Biz telefonunuzdan doğru aboneliğinizi iptal etmeyi göstereceğiz. Aslında birini kullanmanız yeterli olacaktır.

Netflix uygulaması üzerinden iptal için, Netflix uygulamasını başlattıktan sonra giriş yapmış olduğunuzdan emin olun. Sol üst menüyü açın. Hesap – Hesap Bilgiler – İptal bölümüne ilerleyin. İptal Et butonundan sonra Netflix sayfasına gideceksiniz. Buradan da işlemlerinizi yapıp aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Hem garanti olsun hem de başka bir yöntem olarak mutlaka bu adımı tamamlamanızı öneriyoruz. Google Play Store’u açın. Menü simgesine tıklayıp açın. Hesap – Kayıtlar – Netflix yolunu takip edin. Aboneliği iptal edin. İşlem bu kadar. Bu son anlatılanı eğer aboneliğinizi Netflix uygulaması üzerinden aldıysanız mutlaka yapın. Google Play üzerinde aboneliğiniz göründüğü sürece ücret ödemeye devam edersiniz.

iOS cihazlar için de Netflix uygulaması üzerinden yapılan iptal işlemi aynıdır. Ama iTunes üzerinden iptal için açıklama yapmak gerekiyor.

Ayarlar – iTunes ve App Store yolunu takip et. Apple kimliği – Apple kimliğini görüntüle yoluyla devam edin. Giriş yapmış olduğunuzdan emin olduktan sonra Abonelikler ve Netflix yolunu takip edin. Buradan aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Temelde Netflix abonelik iptal etme her platform için benzer yollara sahiptir.