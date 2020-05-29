Web dünyasında bireysel ve kurumsal olarak yer almak isteyen herkes öncelikle bir web sayfasına sahip olmalıdır. Yazılım ve tasarım konusunda yeterince bilgisi olmayanların imdadına hazır site tasarımları yetişiyor. Herkesin kullanabileceği bu hizmet, güvenilir, kolay ve hızlı bir yapıda oluşturulmuştur. İçinde 200 adet ücretsiz internet sitesi şablonu bulunuyor. Müşterilerimiz istedikleri şablonu seçebilirler. Sürekle ve bırak yöntemini kullanarak web sitelerini tasarlayabilirler. Hazır web sitesi hizmetlerimiz ile yapabileceklerinizi şu şekilde sıralayabiliriz:

1.) E- Ticaret Sitesi Hazırlayın: Kullanacağınız hazır site tasarım aracı ile e- ticaret sitesi yapılabilir. İnternet mağazanızı oluştururken e- ticaret sitesi modülü ve ödeme modülünü kullanabilirsiniz. Bu şekilde hızlı ve kolay bir şekilde ürünlerinizi internet üzerinden satışa sunabilirsiniz. İnternet üzerinden satış yaparak müşterilerinizi artırabiliriz. Hem de gelirinizi artırabilirsiniz.

2.) Hazır Web Sitesi Hizmetlerinde Yedekleme: Online olarak yapacağınız her hazır site kullanımında belirli riskler olabilir. Bu nedenle hazır web site paketleri haftalık olarak yedeklenir. İhtiyaç duyduğunuzda en güncel şekli ile siteyi geri yükleyebilirsiniz. Kontrol paneli üzerinde de yedekleme yapılabilir.

3.) Hazır Web Sitesi Ücretsiz Özellikleri: Hazır şablonlar olarak sunulan online site tasarımı modüllerinde pek çok özellik yer alıyor. Sunulan ücretsiz özellikler ile web sitenizi profesyonel bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Bu özellikler:

* Hosting * Domain * SSL sertifikası

* +200 şablon sınırsız erişim

* E- ticaret modülü

* Ödeme modülü

4.) Hazır Web Sitesi İle Mail Kullanımı: Hazır web sitesi modüllerinde mail kullanılabiliyor. Web sitesi paket özelliklerine göre farklı sayılarda mai adresi tanımlamaları yapılabilir. Ayrıca bunları yönetebilirsiniz.

5.) Hazır Web Sitesi ile İnternet Sitesi Tasarımı: Önce hazır web sitesi paketinizi aktif etmelisiniz. Sonrasında tasarıma geçebilirsiniz. Bunun için Hosting.com.tr adresinden mail ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Müşteri panelinden hostinglerim sekmesinden geçiş yaparak açılan sayfada hazır web site paketinizi yönetebilirsiniz. Site Sihirbazına Giriş yap butonu ile tasarımlar yapabilirsiniz.

6.) Hazır Web Sitesinde Şablonu Değiştirme: Paket içeriğinde yer alan şablonu istediğiniz zaman değiştirme imkanınız bulunuyor. Bunun için hazır site tasarım aracı içerisinde yenile/sıfırla butonunu kullanabilirsiniz. Bu kısımdaki Şablonu Değiştir sekmesi ile istediğiniz şablona geçiş yapabilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken bir konu bulunuyor. Şablon değiştirdiğinizde bütün websitesi içeriği silinmektedir.

7.) Hazır Web Sitesi ile Ücretsiz SSL Sertifikasından Yararlanma: Hazır web sitesi tasarımlarından yararlanan tüm müşterilerimiz ücretsiz SSL sertifikasından yararlanabiliyor. Hosting, bayi hosting, SEO hosting paketlerinde de olduğu gibi bu hizmet tüm online site tasarımı yapan müşterilerimize sunulmaktadır. Web sitesi paketiniz aktifleştikten sonra 24 saat içinde otomatik olarak ücretsiz SSL sertifikası aktif olur.

8.) Hazır Web Sitesi Yedeği: İstediğinizde sitenizin yedeğini alabilirsiniz. Bunun için tasarım sayfasına giriş yaptıktan sonra yayınla butonun alt kısmında yer ala yedek al/ geri yükle butonu ile web sitenizin yedeğini almış olursunuz. İsterseniz de aldığınız yedeği geri yükleyebilirsiniz.