İşletmenizin dijital dünyadaki görünürlüğünü artırmak ve hedef kitlenize çok daha zahmetsiz bir şekilde ulaşmak istiyorsanız, muhtemelen siz de SEO’dan ve SEO ajanslarından haberdarsınızdır. Ancak günümüzde tüm bunları gerçekleştirmek için yalnızca SEO hizmeti almak yeterli olmuyor. SEO’nun yanı sıra sosyal medya, SEM ve daha pek çok kanalın aktif olarak kullanılması gerekiyor. Standart SEO ajansları yalnızca SEO’ya odaklanırken, Moradam ise işletmenizin dijital dünyadaki varlığına 360 derece bir bakış atıyor. Gelin, birlikte Moradam’ın 360 derece dijital pazarlama hizmetiyle işletmenizin dijital dünyadaki görünürlüğünü nasıl artırabileceğini birlikte inceleyelim.

Moradam Her Danışanı İçin Özel Bir Strateji Oluşturuyor

Geleneksel SEO hizmetlerinde ortada mevcut bir şablon bulunur ve danışan işletmenin internet sitesinde gerçekleştirilecek tüm SEO hizmetlerinde bu şablon takip edilir. Moradam ise danışanlarına 360 derece dijital pazarlama hizmeti vadettiğinden, bu geleneksel yöntemden bir hayli uzaklaşmıştır. Çünkü neredeyse her sektörün ve her işletmenin dinamikleri farklıdır. Ayrıca her işletme benzersiz kitleleri hedeflediğinden, bu kitlelerin beklentileri de değişiklik gösterir. Moradam ortaya kusursuz bir dijital pazarlama planı çıkarmak amacıyla danışanının internet sitesi, sektörü ve hedef kitlesi hakkında geniş perspektifli analizler yapar. Bu analizlerin sonucunda ise her danışana özel bir strateji oluşturulur. Bu strateji, danışan kişinin işletmesinin başarıya ulaşması için sağlam basamaklar oluşturur.

Moradam SEO Hizmetinde Çok Yönlü Bir Anlayışı Benimsiyor

Günümüzde bir internet sitesinin hedef kitlesine ulaşması ve misyonunu (Satış ya da dönüşüm) tamamlaması için yalnızca SEO yeterli olmuyor. İlgili internet sitesinin hem yerel kaynaklardan hem sosyal medya kanallarından hem de içerisinde bulunduğu sektörün iş ağından beslenmesi gerekiyor. Geleneksel SEO ajanslarında bu gibi hizmetler sağlanmıyor ya da sağlansa da tam olarak verimli olmuyor. Moradam ise işletmenizi başarıya ulaştıracak tüm kanallara tıpkı SEO hizmetinde de olduğu gibi önem gösteriyor. Eğer Google’a ya da sosyal medya platformlarına reklam vererek hedef kitlenize en kısa yoldan ulaşmak istiyorsanız, bunu da Moradam sağlıyor. Aynı şekilde eğer internet sitenizin sosyal medya hesaplarının aktif bir şekilde yönetilmesi gerekiyorsa, Moradam bu konuda da sizlere yardımcı oluyor. İnternet siteleri SEO’nun yanı sıra diğer kanallar ile de beslenince, yükseliş kaçınılmaz oluyor. Yani Moradam, danışanlarına yükseliş garantili bir hizmet sunuyor.

Moradam’ın SEO Hizmetine Herkes Tarafından Ulaşılabiliyor

SEO ajansları genellikle kazançlarını en tepe noktasında tutmak için küçük ölçekli işletmelerden kaçınıyor ve yalnızca belirli bir ticaret hacmine sahip olan işletmelere hizmet veriyorlar. Moradam ise hizmet sağlayıcılığı konusunda böyle bir sınır ya da kural belirlemiyor. İşletmeniz ister küçük ölçekli ister büyük ölçekli olsun, Moradam’ın SEO hizmetinden faydalanabiliyorsunuz.

Moradam’ın hizmet sağlayıcılığı konusunda böyle bir strateji uygulamasının sebebi, Moradam’ın tek gayesinin kazanç olmayışı altında yatıyor. Moradam, kendisine danışan herkesin işletmesine tıpkı kendi işletmesiymiş gibi önem veriyor ve bu işletmelerin dijital ortamdaki görünürlüğünü artırmak için en iyi performansı sergiliyor. Yani bu tanımdan da anlaşılacağı üzere Moradam’ın hedeflediği tek şey kazanç değil. Moradam, elinden geldiğince sizin işletmenize değer katmak ve işletmenizi başarıya ulaştırmak istiyor. Bunun karşılığında ise hizmetinin kalitesini ve farklılığını kanıtlıyor. İster bir e-ticaret sitesine sahip olun ve ürün satışlarınızı artırmak isteyin ister bir işletme sitesine sahip olun ve dönüşüm oranlarınızı artırmak isteyin isterseniz de yalnızca Google reklamlarından kazanç sağlamak isteyen bir blogger olun, Moradam hizmet vereceği müşterilerinin finansal büyüklükleriyle ilgilenmiyor.

Görüldüğü üzere Moradam geleneksellikten uzak ve yeni medya anlayışına uygun bir dijital pazarlama hizmeti sunuyor.