Düşman üssüne sessizce sızmanız gerekiyor. Sürekli çevrenizi kolaçan etmeniz, kimi zaman hızlı adımlarla kimi zamansa çömelerek hatta sürünerek bir yerden bir yere gizlice geçmeniz icap ediyor. Bir an koridordaki konuşmalara kulak kesiliyor, ardından bulunduğunuz yere doğru gelmeye başlayan birkaç askerin ayak seslerini işitiyorsunuz; artık durduğunuz alan sizin için güvenli olmaktan çıkıyor. Bir yandan görünmemek için çaba sarf ederken diğer yandan çevik hareketlerle kendinizi güvenli bir noktaya doğru atmaya çalışıyorsunuz ve tam bu esnada oyuncu ekipmanlarından başka güveneceğiniz ekipmanınız bulunmuyor.

Şakası Olmayan Rakiplere Karşı “Şaka Gibi” Ekipmanlar Kullanmayın

Eğer oyunlarla uzun süre geçiren bir oyuncuysanız, az önce aktardığımıza benzer sahneleri defalarca yaşamışsınızdır. İşte böyle anlarda, adrenalinin zirve yaptığı dakikalarda kullandığınız oyuncu ekipmanları ne kadar iyi ve yeterliyse oyunlardan o denli keyif alabilir, kendinizi oyunların âdeta baş kahramanı gibi hissedebilirsiniz.

Konu ekipmanlardan açıldığında öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken birim, şüphesiz oyuncu faresi oluyor. Yönettiğiniz karakterin gözlerinden ya da omzundan oyun dünyasına tanıklık ederken de karakterinizin silahlarını yönetirken de gaming mouse çeşitlerinden destek alabilirsiniz. Yüksek hassasiyete sahip modeller, değiştirilebilir hız seçenekleri, gelişmiş yüzey algılayıcıları ve farklı işlevler atanabilen ekstra tuşlarıyla öne çıkıyor. Yazılım desteğiyle daha keskin hamleler yapabilmenize de imkân tanıyan oyuncu mouse çözümleri, özellikle rekabetçi online oyunlardaki en önemli yardımcınız olabilir. Yüzlerce saatini aynı oyuna vermiş, hiç şakası olmayan rakiplere karşı kazanma şansınızı artıran ve potansiyelinizi göstermenizi sağlayan modeller, en çok tercih edilen oyuncu ekipmanları içerisinde yer alıyor.

Düşünceleriniz Kadar Hızlı Etkinleşen Gaming Klavye Modellerine Yatırım Yapın

Oyunlarda kontrol ettiğiniz karakterin sağlık seviyesi ve cephanesi azken yaşadığınız stresi bir düşünün; karşınızda yenmeniz gereken rakipler, kazanmanız gereken turlar ve atlamanız gereken seviyeler var. Bu doğrultuda zihninizde sürekli yepyeni fikirler, yepyeni planlar uçuşurken kendinizce bir strateji kurguluyor, sahip olduğunuz oyuncu ekipmanları ile bu stratejileri uygulamaya çalışıyorsunuz. Fakat siz ne kadar ince hesaplamalar yapsanız da düşüncelerinizin hızına klavyeniz yetişemiyor. Standart ofis kullanımları için üretilen klavyelerle rekabetçi oyunlar oynamaya çalışan oyuncular, bu satırları okurken derin derin iç çekiyor olabilir.

Kimilerine göre anlamsız ve pazarlama harikası olarak değerlendirilen oyuncu klavyesi modelleri, yalnızca ama yalnızca gerçek oyuncular tarafından takdir edilebiliyor. Özellikle mekanik anahtarlı modeller, membran klavyelerle kıyaslanamayacak bir hassaslık sunduğu için az önce bahsettiğimiz “düşüncelerinizin hızına yetişemeyen klavye” durumu, mekanik gaming klavye modellerinde kesinlikle yaşanmıyor. Zira ilgili ürünlerde küçük bir dokunuşla klavye tuşunu etkinleştirebilmeniz mümkün oluyor ve tuşların seyahat süreleri asgari düzeyde tutuluyor. RGB LED aydınlatma, makro, üstün dayanıklılık gibi unsurlar ise böylesi ürünlerin ekstra getirileri kapsamında yer alıyor.

Sanal Çevresel Ses Destekli Gaming Kulaklık Modelleri ile Her Şeyi Duyun

Kimilerinin yaptığı gibi oyunların sesini kısıp arka planda müzik açmıyor, rakiplerinizin hamlelerini dikkatle takip edip karşılaşmalarda kazanmaya odaklanıyorsanız, sanal çevresel ses desteği sunan oyuncu kulaklığı modellerine terfi gerekiyor. Günün her saatinde keyifli oyun seansları yaşayabilmenizi sağlarken oyunlardaki tüm ayrıntıları kusursuz şekilde işitebilmenize yardım eden modeller, rakiplerinizi ayak seslerinden tespit edebilmenize, en ufak gelişmelerin bile işitsel açıdan takibini sağlayabilmenize olanak veriyor. Bas tonlarında elde edeceğiniz fiziksel titreşim, oyun içi iletişimde kullanabileceğiniz mikrofon ve daha pek çok imkân, oyuncu kulaklıklarının temel özellikleri içerisinde bulunuyor.

Monster, ürettiği farklı formda oyuncu fareleri, klavyeleri ve kulaklıklarıyla, oyun dünyasında hayalini kurduğunuz galibiyetlere adım adım ilerlemeniz için ortam hazırlıyor. Eğer şimdiye kadar oyunlardaki başarınızı artırabilecek oyuncu ekipmanlarıyla karşılaşmadıysanız Monster’ın geliştirdiği Pusat serisi oyun ekipmanları ile güzel bir başlangıç yapabilirsiniz.