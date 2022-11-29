Monster Notebook Oyuncu Monitörleriyle Canavar Gibi Oynayın!

Call of Duty: Warzone, Counter-Strike: Global Offensive ve Apex Legends gibi FPS oyunlarında hedeflediğiniz hamleleri gerçekleştirdiğinizi düşünürken başarısızlığa uğramanızın nedeni, bilgisayar çevre birimleriniz olabilir. Kullandığınız eski nesil oyuncu monitörü, 60 Hz gibi standart yenileme hızlarına sahipse özellikle rekabetçi oyunlarda ulaşmayı beklediğiniz başarıyı yakalamanız mümkün değildir. Peki, monitörlerde yenileme hızı neden önemlidir ve oyun süreçlerinin yanı sıra bilgisayar kullanım süreçlerinizi nasıl etkiler, öğrenmeye ne dersiniz?

60 Hz ile Vedalaşın, 240 Hz Deneyimine Hazırlanın

Karşınıza sıklıkla çıkan Hz (Hertz) birimi, konu monitörler olduğunda, yenileme hızı olarak anılır ve monitörün saniyede görüntüleyebileceği maksimum kare sayısını ifade eder. Örneğin, 60 Hz’lik bir monitör saniyede 60 kare gösterebilirken, 240 Hz’lik bir monitör ise saniyede 240 kare gösterebilir. Görüntülerin akıcılığıyla ardışık görüntülerdeki ayrıntıları yakalama konusunu birbirine karıştıranların sıklıkla başvurdukları “İnsan gözü saniyede 24 fps’den fazlasını göremez,” şeklindeki ifadeyi tamamen boşa düşüren yeni nesil oyuncu monitörü modelleri, oyunlardaki sahnelere hâkim olabilmeniz için yüksek Hertz değerlerine sahiptir. Oyun içinde gerçekleşen tüm eylemleri eksiksiz ve gecikmesiz biçimde görüntülemenize olanak veren oyuncu monitörü modelleri, sürükleyici bir oyun deneyimi yaşamanız için idealdir. 60 Hz’lik bir monitör kullanan herkes 240 Hz’lik bir monitörlerle tanıştıktan ve bu monitörlerle oyun oynadıktan sonra aradaki farkın geceyle gündüz kadar keskin olduğunu söylemekteler.

Yüksek Yenileme Hızı, Daha Keyifli Bilgisayar Kullanım Süreci

Yenileme hızı 240 Hz düzeyine ulaşan oyuncu monitörü modelleri, oyun seanslarınızdaki vazgeçilmeziniz olurken genel bilgisayar kullanım süreçlerinde de gözlerinizin daha az yorulmasına yardım eder. Eğer 60 Hz’lik bir monitör ile bu yazıyı okuyorsanız, bilgisayar farenizi ekranda hızlıca gezdirerek veya bu sayfayı hızlıca aşağı yukarı hareket ettirerek monitörünüzün ne denli bulanık görüntüler sunduğunu kendiniz de görebilirsiniz. Fakat 240 Hz ekran yenileme hızına sahip oyuncu monitörü modelleri, yüksek tarama hızı sağlamalarıyla bahse konu bulanıklıkları ortadan kaldırır ve fare işaretçisinden web sitelerine dek her türlü dijital içeriği en net biçimde görüntülemenizi sağlar.

240 Hz’lik Monster Aryond A27 V1.2 240 Hz Curved Oyuncu Monitörüyle Tanışın

Geliştirdiği oyuncu bilgisayarları ve oyuncu ekipmanlarıyla başta oyuncular olmak üzere tüm teknoloji tutkunlarının yakından tanıdığı Monster Notebook, Aryond serisi oyuncu monitörü modelleriyle sizin de beklentilerinize yanıt verir. 27 inç genişliğindeki Full HD (1080p) çözünürlüklü Aryond A27 V1.2 240 Hz curved oyuncu monitörü, VA panel ile yapılandırılmıştır. 1500R yarıçaplı kavisi sayesinde mat yapıdaki ekranın tamamına hâkim olabilmenizi sağlayan monitör, 240 Hz’lik yenileme hızı ve 1 milisaniyelik tepki süresiyle oyunlarda başarınızı artırabilir. 400 nit düzeyinde parlaklık sunan Aryond A27 V1.2 oyuncu monitörü, renk zenginliği konusunda gereksinimlerinize yanıt verir. sRGB’yi %119,9 düzeyinde karşılayan 8 bit’lik ekran, titreşim azaltma gibi teknolojilerle birlikte gelir. Böylece uzun süreli çalışmalarınızda ve oyun oturumlarınızda gözleriniz korunur.

Aryond A27 V1.2 240 Hz Curved Oyuncu Monitörü Oyuncuların Favorisi

Zengin bağlantı noktaları ve tam pivot hareket kabiliyetleri sayesinde her türlü kullanım sürecinde değerlendirebileceğiniz Aryond A27 V1.2 240 Hz oyuncu monitörü, VESA standartlarını destekleyen bağlantı noktasıyla duvara sabitlenebilir. Önceki nesil versiyonundan farklı olarak dâhilî hoparlörleri aracılığıyla 4 Watt’lık ses çıkışı sunabilen oyuncu monitörü, özellikle uygulamaların ve çeşitli multimedya içeriklerinin seslerini keyifle takip edebilmeniz noktasında size yardım eder.

Hâlihazırda kullandığınız 60 Hz’lik monitörü “canavar gibi” monitörle değiştirmeyi planlıyorsanız, Monster imzalı Aryond A27 V1.2 240 Hz curved oyuncu monitörünü oyun sürecinize dâhil edebilirsiniz.