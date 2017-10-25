Nasıl Yapılır ?

Mobil Verinizi Kullanmadan Facebook’a Nasıl Girilir?


3 saat önce
Yazar Tarık
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Mobil verinizi kullanmadan Facebook’a girebilirsiniz. Günümüzde önemli bir sorun haline gelen mobil veri sorunu artık ortadan kalkıyor. Opera sayesinde sıkıntı olmaktan çıkan mobil veriniz artık korunacak.

Opera Max 3 sayesinde mobil veriniz korunacak. Opera Max 3 sayesinde uygulamalarınızın ne kadar veri kullandığını takip edebilir, aşırı veri kullanımının önüne geçebilirsiniz. Opera’nın bu ekstra uygulaması sayesinde İnstagram’dan %60, Pinterest’ten %50, LINE, BBM ve Zalo gibi uygulamalarda da yüzde 40’a kadar veri tasarrufu sağlıyor. Asıl konu ise şu. Opera Max 3 uygulaması Facebook’a özel %50’ye varan veri tasarrufu sağlayabiliyor. Facebook kullanmayı alışkanlık haline getirenler için ilaç gibi bir uygulama olan Opera Max 3’ü bu bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

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