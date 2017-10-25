Mobil Verinizi Kullanmadan Facebook’a Nasıl Girilir?

Mobil verinizi kullanmadan Facebook’a girebilirsiniz. Günümüzde önemli bir sorun haline gelen mobil veri sorunu artık ortadan kalkıyor. Opera sayesinde sıkıntı olmaktan çıkan mobil veriniz artık korunacak.

Opera Max 3 sayesinde mobil veriniz korunacak. Opera Max 3 sayesinde uygulamalarınızın ne kadar veri kullandığını takip edebilir, aşırı veri kullanımının önüne geçebilirsiniz. Opera’nın bu ekstra uygulaması sayesinde İnstagram’dan %60, Pinterest’ten %50, LINE, BBM ve Zalo gibi uygulamalarda da yüzde 40’a kadar veri tasarrufu sağlıyor. Asıl konu ise şu. Opera Max 3 uygulaması Facebook’a özel %50’ye varan veri tasarrufu sağlayabiliyor. Facebook kullanmayı alışkanlık haline getirenler için ilaç gibi bir uygulama olan Opera Max 3’ü bu bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.