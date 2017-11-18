Mobil Uygulamanız Olsun

Neden bir mobil uygulamanız olmalı? Günümüzde ülkemizin nüfusunun yarısı mobil telefona sahip. Düşündüğünüz zaman bunların hemen hemen hepsi akıllı cihaz. Yani kısaca herkesin elinde reklamınızı yapabileceğiniz bir cihaz var. Bu da tam olarak sizin bir mobil uygulamaya ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Ticaret mi yapıyorsunuz? Daha fazla kullanıcıya ya da müşteriye mi ulaşmak istiyorsunuz? O halde sizin bir mobil uygulamaya ihtiyacınız var.

Mobil uygulamalar sizlere daha hızlı gezinme olanağı sağlar, içeriğinizi kolayca kategorize edebilir uygulama sayesinde içeriğinizde hızlı ve kolay değişiklikler yapabilir, yayınlayabilir ya da yayından kaldırabilirsiniz. Bu sahip olduğunuz mobil bir web sitesinden ya da herhangi bir tarayıcıdan daha hızlı ve kolay olacağı gibi sisteminiz, erişim kolaylığı nedeniyle size daha stabil gelecektir. Ayrıca unutmayın ki mobil uygulama çok etkili bir duyuru aracıdır.

Codify.istanbul ve benzeri mobil uygulama yapan geliştiriciler var olan sen sitenizin mobil uygulamasını çıkarabileceği gibi müşterilerinizin davranışlarına ve sizin isteklerinize uygun yeni bir android ya da iOS uygulama üretebilir. Mobil uygulama yapan firmalar uygulamayı oluşturma sırasında sizleri sürece dahil ediyor. Süreçte uygulamamızı kontrol edebiliyor, daha ortaya çıkmadan nasıl birşey olacağını görebiliyorsunuz. Ya da bittikten sonra test ediyor hataları ayıklatabiliyor sonradan düzenleme yapabiliyorsunuz.

Mobil Uygulamanızı sizin kontrolünüzde mobil uygulama yapan firmalara yaptırabilirsiniz. Sizlere hazır bir mobil uygulama şablonu sunulmuyor. Sizin taleplerimiz doğrultusunda en doğru ve etkili bir mobil uygulama yapılıyor. Süreçte etkin olduğunuz için sizin isteğiniz dışında herhangi bir şey ortaya çıkmıyor. Test aşmasında ise istediğiniz değişiklikleri yaptırma imkanınız oluyor.

Özellikle satış yapan internet sitelerinde mobil uygulama vazgeçilmez bir hale geldi. Bilgisayardan çok mobil telefonun olduğu günümüzde satislar da mobil uygulamalar üzerinden yapiliyor. Hatta bazı alışveriş sitelerinin mobil uygulamalara özel indirimlerini bile görüyoruz. İşte bu tür etkin işler ortaya koymak hem büyümek hem de etkinliği arttırmak için mobil uygulama şart.

Mobil uygulama yapan siteler sayesinde kendi mobil uygulamanızı yapıyor gibi mobil uygulama sahibi olabilirsiniz. Herşey ne yazıkki bu kadar kolay olmuyor lakin codify.istanbul gibi mobil uygulama yapan firmalar çok titiz çalışıyor. İleride gelebilecek yeni teknolojilere uygun şekilde tasarlanıyor ki uygulamanız her daim en güncel ve en iyi şekilde kalıyor.

Mutlaka uygulama edinin. Mobil hayatta da var olun.