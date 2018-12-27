Mint Browser – Xiaomi’nin Yeni Tarayıcısı

Xiaomi deyince aklınıza ilk önce telefon geliyor olabilir lakin şirket sadece telefon üretmiyor. Çinli dev firma televizyondan, bilgisayara, lambadan şemsiyeye hayatımızın her alanı için bir ürün üretiyor.

Telefon sektöründe başarılı olmuş şirket bu telefonlarda varsayılan olarak kullanacağı bir tarayıcı yazmaya başladı. Mint Browser adını verdikleri bu tarayıcı 10mb boyutunda olacak deniliyor. Bununla birlikte bir çok gelişmiş mobil tarayıcının yapabildiğini yapacak. Gizli mod, sesle arama ve okuma modu bunlardan bir kaçı. Hafif olacağı söylenen bu tarayıcının özellikle giriş seviye cihazlarda akıcı bir internet deneyimi sunması söz konusu.

Google Play’de arama kısmına Browser ya da tarayıcı yazdığınız zaman karşınıza, Chrome, Firefox , Edge gibi devler çıkıyor. Lakin Xiaomi’nin bir telefon üreticisi olduğunu unutmayalım. Milyonlarca telefon sattığını hatırlayalım. Bu telefonlarda bir kaç kez açılan Mint Browser ‘ kullanım sıralamasında üstlere yükselecektir.