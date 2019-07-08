Microsoft Office’i Nasıl Ücretsiz Kullanırsınız?

Bunun için sizlere mantıklı bir kaç yöntemden bahsedeceğiz. Hepsi de yasal olacak. Microsoft Office, alternatifleri olsa da dünyanın en çok kullanılan ofis programı olarak hayatımızda. Belki sizin bilgisayarınızda da o var. Normalde oldukça pahalı ola Microsoft Office’i ücretsiz kullanmanız da mümkün. Bunun için sizlere bir kaç yöntemden bahsedeceğiz.

Office’i online kullanın

Office’in tıpkı Google’ın hizmeti gibi online olarak kullanılan bir sürümü var. Bir programdan ziyade internet üzerinden kullanılabilen bu hizmet sayesinde tarayıcınızdan Office uygulamalarını kullanmanız mümkün oluyor. Bazı kısıtlamalar neticesinde bu hizmet ücretsiz kullanılabiliyor.

https://office.live.com/start/Word.aspx

Telefonunuzda ücretsiz

Android için sunulan Microsoft Office uygulamaları ücretsiz kullanılabiliyor. Elbette bazı kısıtlamalar ile sunuluyor. Zaten tam sürüm kullanmak için ödeme yapmanız gerekiyor. Yine de basit işlemler için bu alternatif yol da işinizi görecektir.

Öğrenci ve Öğretmenler ücretsiz kullanabilir

Eğitim amaçlı kullanılacak olan Office uygulamalarını ücretsiz kullanmanız mümkün. Bunun için bir öğrenci ya da öğretmen e-posta hesabına ihtiyacınız olacak. edu uzantılı mail adresleri bunun için piyasada oldukça değerli şekilde dolanıyor. https://www.microsoft.com/tr-tr/education/products/office/default.aspx bu adresten yine konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.