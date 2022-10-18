Microsoft Excel ile KDV Nasıl Hesaplanır? Excel KDV Hesaplama Formülü

Excel ile KDV hesaplamak oldukça basit bir işlem. Rehberimizde Microsoft Excel ile KDV nasıl hesaplanır adım adım gösterdik.

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Microsoft Excel ile KDV nasıl hesaplanır?

Microsoft Excel ile KDV hesaplama aşamaları şu şekilde;

1. Microsoft Excel’de KDV hesaplama işlemi için öncelikle tablonuzun sol kısmına Ara toplam, KDV ve Genel toplam girdilerini ekleyin. Bizim hazırladığımız örnek tabloda bu girdiler sırasıyla A3, A4 ve A5 kutucuklarında yer alıyor. Bu tabloda;

Ara toplam: KDV’sini hesaplayacağınız ilk tutarı,

KDV: Hesaplanacak KDV tutarını,

Genel toplam: İlk tutar ile KDV’nin toplamını ifade ediyor.

2. Oluşturduğunuz tabloda ara toplam bölümünün karşısına KDV’sini hesaplamak istediğiniz tutarı yazın. Biz tablomuzda örnek olarak 5.000 TL yazdık. Rakamı yazdığımızda Excel direkt olarak bunu para birimi olarak algılamaz. Bu yüzden B sütününun tamamını seçip sağ tıklayıp Hücreleri Biçimlendir seçeneğine tıklayın.

3. Açılan ekranda sol menüden Para Birimi kısmına gelip Simge kısmından TL’yi seçin ve Tamam butonuna tıklayın.

4. Tablo oluşturma ile ilgili adımları hallettikten sonra gelelim Excel’de KDV hesaplama işlemine. KDV alanının sağındaki kutucuğa gelip KDV hesaplama formülünü yazmanız gerekiyor. Bunun için Excel KDV hesaplama formülüne ihtiyacınız var.

KDV alanının karşısına gelip = (eşittir) yazdıktan sonra Ara toplam alanının karşısındaki kutucuğun numarasını girmelisiniz. Bizim tablomuzda bu kısım B3 alanına geliyor. Ya da direkt olarak = işaretini girdikten sonra ara toplamın yer aldığı kutucuğu fare yardımı ile seçebilirsiniz.

yazdıktan sonra Ara toplam alanının karşısındaki kutucuğun numarasını girmelisiniz. Bizim tablomuzda bu kısım B3 alanına geliyor. Ya da direkt olarak = işaretini girdikten sonra ara toplamın yer aldığı kutucuğu fare yardımı ile seçebilirsiniz. Seçimi yaptıktan sonra * (çarpı) işaretini ekleyip hesaplayacağınız KDV tutarını yazmalısınız. %18 KDV hesaplayacaksanız 0.18 yazmalı, %8 KDV hesaplayacaksanız da 0.08 yazmalısınız. Enter tuşuna bastığınızda KDV hesaplanmış olacaktır. Microsoft Excel ile KDV nasıl hesaplanır sorusunun cevabı bu kadar.

5. Gelelim Excel KDV toplamı hesaplama işlemine. Bunun için Genel toplam alanın karşısındaki kutucuğu kullanacağız.

Genel toplam alanında formül yardımıyla ara toplamın ve KDV tutarının toplamını hesaplattıracağız. Bunun için kutucuğun içine tıklayıp = (eşittir) sembolü yardımıyla formülü başlatın.

sembolü yardımıyla formülü başlatın. Ardından Ara toplam tutarınızın yer aldığı kutucuğu girin ve + (artı) işaretini ekleyin.

ekleyin. Genel toplam tutarınızın yer aldığı kutucuğu girip Enter tuşuna bastığınızda hesaplama yapılacaktır.

Not: Microsoft Excel tablonuzda yer alan A1, A2, B1, B2 gibi kutucukları karıştırıyorsanız = (eşittir) işaretinden sonra direkt olarak seçmek istediğiniz kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Örnek tabloda ara toplam miktarı olan 5.000 rakamı B3 alanında yer alıyor. Bununla uğraşmak yerine formül ekranında direkt olarak 5000 yazan kısma tıkladığınızda otomatik olarak o kutucuk formüle eklenecektir. Microsoft Office‘in eski bir sürümünü kullanıyorsanız kutucuğu CTRL tuşuna basılı tutup tıklayarak seçebilirsiniz.