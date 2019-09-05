MEssenger’da Bir Konulmanın Rengini Belirleme

Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger’ı daha eğlenceli ve güzel görünümlü hale getirmek için ona bir sürü özellik ekledi. Bu yazıda bunlardan birinden bahsedeceğiz. Bütün arkadaşlarınızla burada sohbet etmeniz mümkün, bununla birlikte hepsinin sohbetini özelleştirmeniz de olası. Peki nasıl yapıyoruz?

Konuşma renklendirme

Bunun için Messenger uygulamanızı açın Rengini değiştirmek istediğiniz konuşmaya tıklayın. Kişinin isminin üzerine gelin yani profil resmine tıklayın. Bu kısımda biraz alt satırlarda “renk” seçeneğini göreceksiniz. Buradan dilediğiniz rengi belirlemeniz mümkün.

Bu değişiklik sadece sizin görebileceğiniz birşeydir. Karşı taraf onun için belirlediğiniz rengi göremeyecektir. Bu açıdan daha da özgür olabilirsiniz. Kişilerin sevdikleri rengi burada tanımlayabilirsiniz.

Bu işlem konuşmaları renklendirecek ve Messenger’ı daha renkli hale getirecektir. Bunun dışında uygulamaya ya da sohbetinize başka bir etkisi yoktur. Messenger sohbeti daha zevkli hale getirmek için bunun gibi bir sürü özellik bulunuyor. Bunlardan daha sonra ayrıca bahsedeceğiz.