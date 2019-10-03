Meizu 16T Oyun Telefonu Özellikleri

Meizu ardı ardına harika cihazlar duyurmaya devam ediyor. Meizu 16T bunlardan birisi olacak ve Bu ayın içinde tanıtılacak. Bizde tanıtımdan önce Meizu 16T telefonunu merak edenler için özelliklerini derleyelim dedik. Bu sayede telefon piyasaya çıkmadan önce bilgi sahibi olabilirsiniz.

Meizu 16T özellikleri

İşlemci olarak Snapdragon 855’in kullanılacağı belirtilmiş. Plus modeli de burada yer alabilir ya da Plus modeli bir üst model olarak tanıtılabilir.

Telefonda 4500mAh batarya yer alacak.

Bilinen bir başka detay arka kısımda 3lü kamera setinin yer alacağı.

Meizu 16T oyun telefonu olarak karşımıza çıkacak. Detaylı bilgi verilmese de soğutma sisteminin özel olması bekleniyor. Çünkü telefon Black Shark Helo’ya rakip olarak gösteriliyor.

Aslında işlemci olarak Snapdragon 855 sızdırıldı ama bildiğiniz üzere Black Shark Helo Snapdragon 855 Plus modelini kullanılıyor. Eğer ona rakip olacaksa işlemci konusunda geri kalacak demektir. Şirket yöneticisi bu farkın çokta önemli olmayacağını duyursa da belki tanıtımdan önce yeni bir telefon ortaya çıkabilir.

Meizu 16T Muhtemel Fiyatı

Yine sızıntı ve tahminlere göre bu telefonun fiyatının 2000-2500 Yuan olacağı söyleniyor. Bu da 1600 TL 2000 TL arası bir fiyat yapıyor. Yine de ülkemize gelecek olursa vergilerle birlikte 4000TL civarı olması muhtemel.