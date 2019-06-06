Mayıs Ayının En Çok Konuşulan Telefonu Xiaomi Redmi K20 Pro

Uzun zamandır geliştirme aşamasında olan ve bir anda ortaya çıkan telefon Mayıs ayında en çok konuşulan ve aranan modellerden oldu çünkü harika özelliklere sahipken rakiplerine göre daha uygun fiyatlardan piyasaya çıkıyor. İşte o telefon Redmi K20 Pro…

Xiaomi Redmi K20 Pro Özellikleri

Ölçüler: 156.7 x 74.3 x 8.8 mm, 191gr

Ekran: Super AMOLED, 16M renk, 6.39 inc, %86.1 ekran kasa oranı, 1080 x 2340 pixels çözünürlük, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 5, HDR desteği

İşletim Sistemi ve Arayüz: Android 9 ile birlikte geliyor. Miui 10 ile geliyor.

İşlemci: Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm), Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485)

Grafik İşlemci: Adreno 640

Hafıza Bilgileri: 256 GB, 8 GB RAM / 128 GB, 6/8 GB RAM / 64 GB, 6 GB RAM kombinasyonu, Hafıza kartı yuvası YOK

Arka Kameralar: 48 MP, f/1.8, 26mm geniş açı kamerası, 8 MP, f/2.4, 53mm telefoto kamerası, 13 MP, f/2.4, 12mm ultra geniş açılı kamera.

Ön Kamera: 20 MP, f/2.2, 0.8µm

Ses: Normalde bu kısmı listeye koymam ama önemli bir detay 3,5mm jack girişi var.

Güvenlik: Ekranın altında parmak izi okuyucu var.

Batarya: 27W hızlı şarj destekler, Quick Charge 4+, Çıkarılamayan li-po 4000mAh

Renkler: Renklerin çevirisini yapmıyorum, Carbon black, Flame red, Glacier blue ( görsellere baktığınız zaman sebebini anlarsınız)

Fiyat: 350€ civarında. (Zaman içinde değişebilir)

Redmi K20 Pro rekor kırdı

Xiaomi’den yapılan açıklamaya göre ise telefon 1 saat 45 dakika içinde 200000 adet satarak rekor kırdı. Xiaomi şirketinin bu tür rekorlarına alışığız. En hızlı satış yapan şirketlerden birisi olduğu doğrudur. Cihazın ülkemize ne zaman geleceği hakkında fikrimiz yok.