Markforged ile Üstün ve Farklı Baskılar

MARKFORGED, tasarım ve fonksiyonel anlamda güçlü parçaların üretimi sırasında karşılaşılan bir çok engeli ortadan kaldırabilmek için gelişmiş printerlar sağlıyor.

Makine mühendislerinin en büyük problemi parça beklemektir. 3 boyutlu baskı sistemi sayesinde tasarım süresi ve mühendislerin bekleme süresi 6 haftadan 1 güne kadar düşüyor. Dolayısıyla ürününüzü üretim hattına girmeden önce görmeniz ve test etme süreciniz de hızlanıyor. Ayrıca endüstriyel tasarımdan çıkılıp 3D baskıya geçilmesi maliyetlerde de ciddi tasarruflar sağlıyor.

Metal, Karbon Fiber, Kevlar, Fiberglas, Onyx ve Yüksek Dayanımlı Fiberglas gibi malzemeleri kullanarak tasarladığınız parçalarınızda kayda değer bir güç ve çok yönlü kârlılık sağlayabilirsiniz.

MARKFORGED 3B yazıcılarında kullanılan oldukça güçlü kompozit parçalar, kaliteli malzeme ve son teknolojinin bir araya gelmesi sonucu oluşturuldu. Plastik tabanlı, güçlendirilmiş kompozit fiber malzemeler ile zenginleştirilmiş kombinasyonlar, tasarladığınız parçaların sertlik, güç, yüksek ısı, dayanıklılık ya da elastikiyet gibi özellikler kazanmasını sağlar.

MARKFORGED 3D printerların öne çıkan iki ürünü ise aşağıdaki gibi:

MARKFORGED – Metal X

MARKFORGED Metal X, ADAM teknolojisi ile dünyada ilk metal ürün basabilen 3D yazıcısıdır. Bu yazıcı ile diğer seçeneklere nazaran üretimden 10 kat, talaş kaldırma ve döküm gibi geleneksel üretim teknolojilerinden de 100 kat daha ucuzdur.

Kolay ulaşılabilir, güvenilebilir ve kolay kullanımı ile Metal X, ürününüzün baskı sistem tasarım aşamasından başlayarak tam fonksiyonel bir metal parçaya dönüşmesine 24 saatte ulaşabilmeniz için her şeyi sağlayacak şekilde üretilmiştir.

Metal X, plastik matrisin içerisine metal tozunu yazdırıyor ve parça ağırlığı ve maliyeti düşürmek adına kapalı hücre dolgu kullanarak geleneksel 3D yazdırma işlemindeki riskleri, ağırlığı ve fazla maliyeti ortadan kaldırıyor.

MARKFORGED Mark2 – Masaüstü Kompozit

Bir ürün ortaya koyarken gerekli olan tasarım, üretim ve Ar-Ge gibi ekiplere, metal kadar sağlam, üstün görsellikte olan ve ölçü bazında kesine yakın doğruluktaki işlevsel parçaları ve prototipleri masaüstünden üretebilme yeteneğini kazandırmak ve tasarımdan üretime giden süreçte karşılaşılan engelleri ortadan kaldıracak olan makinalarla tanışın.

MARKFORGED markası Mark Two modelinde daha güçlü ve çok amaçlı parçalar üretmek için eşsiz Karbon Fiber güçlendirmesi özelliğini ve atölye işçiliğini tek bir üründe buluşturmuştur. SOLIDWORKS veya diğer CAD yazılımlarından aldığınız .STL format ile verilerinizi tek bir tuşla yazdırmaya gönderebilir, son derece dayanklı bir biçimde elinize ulaşan parçalarınızı kalite ve sağlamlık açısından büyük bir rahatlık ve güvenle kullanabilirsiniz.