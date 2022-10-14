Markazon Danışmanlık’tan Amazon Eğitimi Atağı

Türkiye’de Amazon’dan satış yapmak konusunda birebir danışmanlık hizmeti veren Markazon Danışmanlık, Amazon eğitimi için yeni projesini duyurdu. Amazon eğitimi almak isteyen girişimcilere özel olarak sunulan projede kısa süreliğine yüzde 25 yapıldığı belirtiliyor.

Amazon Eğitimi Nedir?

Amazon eğitimi hizmeti, Amazon’da satış yapmak isteyen girişimciler için mağaza açılışı, Amazon’dan ödeme alabilmek için banka hesap açılışı, ürün satın almak için alıcı hesap açılışı ve A’dan Z’ye tüm sürecin kendi başına yönetilmesi için verilen birebir eğitim işlemini kapsamaktadır.

Türkiye’de farklı platformlar üzerinden video eğitimler satılmaktadır. Amazon çok büyük bir platform olduğu için satış esnasında karşınıza yüzlerce farklı problem çıkabilmektedir. Her müşterinin istekleri farklı olduğu için çok farklı durumlar meydana gelebilmektedir. Bundan dolayı video eğitimler kişiye sadece bir yol haritası göstermekle beraber, video eğitim satın alan kişiler kapsamlı bir eğitim alamamaktadır.

Markazon’da ise kişiye özel olarak verilen Amazon Eğitimi hizmeti ile siz de Amazon’da satış yapabilir, Amazon’dan dolar üzerine gelir elde edebilirsiniz.

Amazon Eğitimi Nasıl Oluyor?

Amazon eğitimi hizmeti, online canlı bağlantılarla müşterinin hesabı üzerinden tüm sürecin birebir olarak öğretilmesini kapsıyor. 5 yılı aşkın deneyim sahibi 3 genç girişimci tarafından kurulan Markazon Danışmanlık’ın tüm tecrübelerini aktardığı amazon satış eğitimi çok uygun ve tek seferlik ödeme ile satın alabilirsiniz.

Markazon Danışmanlık Kime Ait?

Markazon Danışmanlık, İstanbul Anonim Şirketi bünyesinde “e-ticaret danışmanlık hizmeti” kapsamında hizmet vermektedir. Bugüne kadar yüzlerce girişimciye Amazon satış danışmanlığı konusunda eğitimler veren Markazon Danışmanlık, Türkiye’de güvenilir Amazon Danışmanlık firmalarından birisidir.

En Az Bin Girişimci Yetiştirilecek

“Türkiye’yi bölgesel e-ticaret üssü” yapma hedefiyle çalışmalarına devam eden Markazon Danışmanlık, Amazon Eğitimi kapsamında en az 1.000 kişinin dropshipping ile yüksek gelir elde etmesini sağlamak istiyor. Hali hazırda Markazon’dan eğitim alan kişiler aylık olarak yüksek gelir elde ediyorlar. Tüm süreç şeffaf bir şekilde ilerlediğinden dolayı Markazon’un müşterilerinin aylık kazançları da eğitim almak isteyen kişilere canlı olarak gösterilebiliyor. Dileyen kişiler Capital Ticaret Merkezi’nde bulunan Markazon ofisinde konuyla alakalı bilgi alabiliyor.

Amazon eğitimi projesi hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız https://www.amazonegitim.com.tr/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.