Man AdasÄ± Devleti Nedir, Nerededir?

Belkide adÄ±nÄ± bile duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu kÃ¼Ã§Ã¼k ada devleti iÃ§ iÅŸlerinde baÄŸÄ±msÄ±z dÄ±ÅŸ iÅŸlerinde Ä°ngiltereye baÄŸlÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir adadÄ±r. Ä°ngilterenin batÄ±sÄ±nda yer alÄ±r. Ä°ngiltere kraliÃ§esi de aynÄ± zamanda bu adanÄ±n ve devletin baÅŸkanÄ±dÄ±r.

En Ã¶nemli Ã¶zelliklerinden birisi dÃ¼nyanÄ±n en eski parlemento tipini bÃ¼nyesinde barindirmasidir. DenildiÄŸi gibi Ä°ngiltereye kÄ±smen baÄŸlÄ±dÄ±r. Ä°ngiltere parlementosunda geÃ§en kanunlar aynen kabul edilir ama iÃ§ iÅŸlerinde baÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸu iÃ§in kendisi de ada iÃ§in kanun Ã§Ä±kartabilir.

NÃ¼fus Ã§ok az olduÄŸu iÃ§in yÃ¶netimi de kÃ¼Ã§Ã¼k bir grupla birlikte parlementodan oluÅŸur.

Ä°ngilizce olarak Isle of Man olan adÄ± Mann AdasÄ± olarak telafuz edilir. DÃ¼nden itibaren Ã¼lkemizde Ã§ok popÃ¼ler bir Ã¼lke olduÄŸu kesin. BildiÄŸiniz gibi siyasi bazÄ± aÃ§Ä±klamalar yapÄ±ldÄ±.