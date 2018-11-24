LG’nin 7 TL’ye G7 Thinq Kampanyası Hüsran Oldu

Benim de aktif olarak deneyimlediğim kampanya dün yani Muhteşem Cuma günü düzenlenmişti. Bir çok kişi şimdi kampanyanın ne olduğunu merak ediyor çünkü kimse sayfaya erişemedi.

Kampanya detayları şu şekildeydi; Cuma günü G7 Thinq model telefon saat 10 dan başlamak suretiyle 2 saatte bir bir kişiye 7 TL’ye satılacaktı. www.lgozelmusterim.com sitesinden düzenlemeye çalışan kampanyada Toplamda 7 telefon satılacaktı. Lakin bu seçimin yani 7 TL’ye telefonu alma fırsatını kimin yakalayacağıyla ilgili bir açıklama yoktu. O şans nasıl elde edilecekti?

Neyse ki bütün bu soruların cevaplanmasına gerek kalmadı. Çünkü kimse siteye giremedi. Girenler satın alma butonunu göremedi. Görebilenler daha sonra Gateway 522 hatasını aldı.

Şahsen ben de 2 kere mail atarak durumu belirttim. Bir kaç soru böyle bir kampanyaya neden bu kadar güçsüz bir duyguyla girersiniz? 100m2 mağazaya 3000 kişi sığdırmaya çalışmakla aynı şeyi yaptınız. Neden önlem alınmadı? Bundan sonra ne olacak?

LG’den açıklama yapıldı. Kampanyaya katılacak insanlar siteye göremediği için kampanya iptal edildi ve şuan belli olmayan bir tarihe ertelendi. Kampanya tekrar duyurulduğunda size bilgi vereceğiz.