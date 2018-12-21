Lenovo Z5 Pro GT Teknik Özellikler Fiyatlar

Telefon piyasası kendini aştı. 12Gb ram sahibi bununla birliktelk kez Snapdragon 855 işlemci kullanacak cihaz Lenovo Z5 Pro GT hakkında sizlere detay vereceğiz. İşte son zamanların en iyi donanımına sahip cihaz karşınızda.

Telefonun en dikkat çekici özellikleri şu şekilde, tasarım harika. %95’ten fazla ekran gövde oranına sahip cihaz ayrıca yeni çıkacak en güçlü işlemci Snapdragon 855 ile geliyor ve de modellerinden birisi 12gb rame sahip.

6.39 inç Süper Amoled ekrana sahip cihaz Snapdragon 855 ve Adreno 640 ile harika bir performans sumacak

Son zamanların ilgi çeken özelliği ram boyut 6, 8, 12 gb ram modellerini olan cihazın bu modelleri arasında depolama alanı da değişiyor.

16 ve 24 Mp arka kameraya sahip cihazın kamera açısı da oldukça geniş. Bununla birlikte ön kamera ekran üzerinde yok. Arka kısım kazaklı ve kameralar buradan çıkıyor.

Güç konusunda 3350 mah bataryaya sahip cihaz ayrıca hızlı şarjı da destekliyor.

Lenovo Z5 Pro GT 6GB RAM – 128 GB depolama: 391 dolar – 2.088 TL

Lenovo Z5 Pro GT 8GB RAM – 128 GB depolama: 434 dolar – 2.317 TL

Lenovo Z5 Pro GT 8GB RAM – 256 GB depolama: 492 dolar – 2.627 TL

Lenovo Z5 Pro GT 12GB RAM – 512 GB depolama: 635 dolar – 3.391 TL

Bu fiyatların günümüz döviz kurumdan TL karşılığı olduğunu bununla birlikte vergi hariç fiyatlar olduğunu söylemekte fayda var.