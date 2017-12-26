Laptopunuzun Kapağı Kapalı Konumda İken Nasıl Telefonunuzu Şarj Edersiniz?

Kimi zaman telefonumuzu bilgisayarlardan şarj etmemiz gerekebiliyor. Ancak telefonu şarj edeceğiz diye bilgisayarı sürekli açık bırakamayız. Bu nedenle birkaç ayar yapmamız gerekiyor. Bu ayarları yaparsak laptopun kapağını kapattığımız zaman bile USB girişine elektrik gelecek ve telefonumuz şarj olacaktır.

Peki, bunu nasıl yaparsınız?

Önce bilgisayarım simgesine sağ tıklayarak özellikler butonunun içine girin.

Ardından karşınıza gelen ekranda sol üstte yer alan “aygıt yöneticisi” kısmına tıklayın.

Aygıt yöneticisinde de “ Evrensel seri yolu veri denetleyicileri” bölümüne çift tıklayacaksınız.

Bu kısımdan sonra karşınıza gelen sayfada “USB Hub” yer alıyor olacak. Oraya tıklayın.

USB Hub kısmı açıldığı zaman sağ üst köşedeki “güç yönetimi” sekmesine geçin.

Güç yönetiminde “güç kazancı sağlamak için bilgisayar bu aygıtı kapatsın” seçeneğinin karşısındaki tiki kaldırın ve kaydedin.

Bu işlemleri gerçekleştirdiğiniz zaman bilgisayarınızın kapağı kapalı olsa bile artık USB girişine elektrik gidecektir. Bu sayede siz de telefonunuzu şarj edebileceksiniz.