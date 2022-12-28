Bilgisayarı uzun süre kullandığımızda açıp kapatmadan kaynaklı olarak menteşe arızaları oluşabiliyor. Kimi zamanda laptopu düşürdüğümüzde ya da çarptığımızda menteşe kırılmalarına rastlayabiliyoruz. Bundan dolayı laptop menteşe değişimi işlemine ihtiyaç duyuyoruz.

Laptop Menteşe Değişimi/Onarımı

Laptop ve notebooklar da sık sık karşılaştığımız arızalardan biri olan menteşe sorunlarını çözmek çok da zor bir işlem değildir. Bu tarz sorunlarla karşılaşırsanız Dell Teknik Servisten yardım alabilirsiniz. Menteşe tamiri işlemi geciktirmenizden dolayı, kırılan tarafın ekranınıza gelme ihtimali yüksek olduğu için ekrana zarar verebilirsiniz.

Teknik servisimiz 15 yıldır profesyonel ekiplerle birlikte bilgisayar teknolojileriyle ilgi çalışmalar yapmaktadır. Bilgisayarın bizlere ulaştığı zaman öncelikle detaylı arıza tespitleri yapıp daha sonra sizleri bilgilendiriyoruz. Sizin onayınızla birlikte işlemlere başlıyoruz. Onarım yaptığımız bilgisayarlara altı ay garanti vermekteyiz.

Laptop menteşe neden kırılır?

Laptop menteşeleri genelde kolayca kırılabilen bir parça değildir. Kırılmalar iki şekilde gerçekleşir. Darbe kaynaklı kırılma ve sert kullanımdan kaynaklı kırılma.

Laptop menteşesi; laptopların alt kasasını üst kasaya ve onu da üst kapağa bağlamaya yarayan sağ ve sol menteşe olmak üzere 2 parçadan oluşur. Sağ ve sol fark etmeksizin herhangi biri kırıldığında alt ve üst kasayı tutmaz ve tamamen ayrılır. Menteşeler gevşediği zamanda kapak yerinde durmaz ve düşer.

Laptop Menteşesi Kırıldığında Ne Yapmalıyız?

Menteşe kırılması laptoplarda düzensiz kullanımla birlikte çıkabilecek en temel sorunlar arasında yer alır. Peki menteşe kırılması durumlarında neler yapmalıyız gelin birlikte inceleyelim.

Menteşe problemi küçük bir sorun gibi görülse de durum pekte öyle değildir. Menteşe kırıldığında bilgisayarı açmaya ya da kapatmaya çalışmayın. Kırılan menteşe parçalara ekrana zarar verebilir.

Daha sonra dell teknik servis imizi arayarak yardım almalısınız. Menteşe kırılmasında ekran bağlantılarında zarar olup olmadığını kontrol ettirip bir zarar varsa eğer bunların onarılması önerilmektedir.

imizi arayarak yardım almalısınız. Menteşe kırılmasında ekran bağlantılarında zarar olup olmadığını kontrol ettirip bir zarar varsa eğer bunların onarılması önerilmektedir. Tamir ettirme şansınız varsa en kısa sürede tamir ettirmeniz ekrana vereceği zararları önleyecektir. Ettirme şansınız yoksa bir yere sabitleyip kullanmaya devam edebilirsiniz.

Laptop menteşe değişimi tarafımızdan kolaylıkla yapılabilecek işlemler arasında yer almaktadır. Güvenilir ve kısa sürede teslimat alabileceğiniz şubemize sizleri beklemekteyiz.