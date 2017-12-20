Kurumsal Kimlik Çalışması Nasıl Yapılır?

Genel olarak çoğu insan tanınmak ve bilinmek ister. İnsanlar bunu isterken yaptıkları işin de tanınıp diğer herkesten ayrı yerlerde tutulmasının hayalini kurar. Peki sadece hayalde bırakmak bu düşünceyi ne kadar doğru? Eğer belirli bir yere gelememiş ve kendinizi duyuramamışsanız bunda sizin henüz bu iş için çalışmaya geçmemeniz etkilidir.

Bir firma, işletme gibi yere sahipseniz adınızı duyurmak için ilk olarak yapmanız gereken şey insanların aklında kalıcı bir şekilde kurumsal kimlik oluşturmanız gerekmektedir. Kurumsal kimlik işte böyle durumlarda kullanılan ve çoğu firmanın da adını duyurmasını sağlayan etkendir. Bizler bir işe başlamadan önce ilk olarak çalışacağımız kurumu, içeriğini araştırır ve ona göre hareket ederiz. Kurumsal kimlik de böyle durumlarda firmalar hakkında bilgi edinmemizi ve onlar hakkında ön düşünceye sahip olmamızı sağlar. Firmalar kendilerini insanlara tanıtırken ilk olarak kimliklerini oluşturtmak istedikleri ajansa haklarında tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde verirler ve ajans firma hakkında bir araştırma yapar. Bunun sonrasında firmanın tasarımı için gerekli olan işlemleri yaparlar. Kurumsal Kimlik Çalışmalarında firmaların dikkat etmesi gereken ve insanların dikkatini çekmesi açısından kullandığı yöntemler var.

Kurumsal kimlik tasarımında logo, kartvizit, katalog gibi insanların dikkatini çekecek ve firmayı daha güzel bir şekilde insanlara yansıtacak seçenekler kullanılır. Kurumsal kimlikte en önemli olan husus ise logodur. Logo hepimizin ilk aşamada dikkatini çeken ve firma hakkında ön fikre sahip olmamızı sağlayan bir etkendir. İnsanlar görselliğe de firmanın durumu kadar önem verdikleri için dikkat çekici olan bir logo insanlara daha iyi bir izlenim kazandırabilir. Kurulan bir firmanın yıllar boyunca aynı logoyu taşıyacağını düşünürsek eğer bundan yıllar sonra da insanlara aynı düşünceleri yansıtacağını biliriz. İyi ve etkileyici bir şekilde anılmak herkesin isteğidir. Firmayı temsil edecek, insanlara kimliğini yansıtacak olan logonun önemini anlayabiliyoruz.

Samsun’da hizmet veren Adtorium firması da kurumsal kimlik çalışması sayfasından da sizlere bu konuyla ilgili bilgileri aktarabilmektedir.

Her durumda olduğu gibi logo tasarımında da insanlar açısından dikkat edilmesi gereken durumlar var. İnsanlar gözü çok yoran, çok abartılı şeyleri pek de ciddiye almazlar. İşte bu nedenle logo her zaman sade ve fazla ciddiyetsiz olmamalıdır. Bunun dışında logo sadece belirli kişilerin değil herkesin anlayacağı şekilde yapılmalıdır ki ilgi duyan kişilerin sayısı biraz daha fazla olsun.