Kredi Koruma Sigortasını Duydunuz mu?

Kimi zaman beklenmedik masraflar kimi zamanda beklenmedik durumlar nedeniyle kredi kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bazen ev almak ya da araba almak için de rotamızı hemen banka kredilerine çevirebiliyoruz. Ancak çok sayıda kişi banka kredisi kullanma noktasında bazı endişeler taşıyor. Bunların başında “ vefat edersem banka kredisini ailem ödemek zorunda kalacak” endişesi geliyor. Eğer siz de böyle bir endişeye sahipseniz henüz kredi koruma sigortası ile tanışmamışsınız demektir.

Kredi koruma sigortası, vefat etmeniz ya da daimi bir maluliyet yaşamınız durumunda kredi bakiyenizi kapatıyor. Ancak elbette sigorta poliçenizde belirtilmiş olan limitler dahilinde bu ödeme gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda tehlikeli hastalıklar yaşamanız durumunda da kredi koruma sigortası devreye girebiliyor ve kredi bakiyenizin poliçenizdeki limitler kapsamında kapatılmasını sağlıyor.

Dolayısıyla kredi koruma sigortası banka kredisi kullanma konusunda yaşanan en büyük endişeyi rahatlıkla ortadan kaldırabilen sigorta türlerinden biri olarak büyük önem taşıyor. İşsiz kalmanız, geçici olarak iş göremez durumu almanız, çeşitli nedenlerle hastanede yatmak zorunda kalmanız gibi durumlarda daha kredi koruma sigortasının devreye girebildiği bilgisini sizlerle paylaşalım. Finansal anlamda çok ciddi bir destekte bulunan bu sigorta ile tanışanlar zaten kredi koruma sigortası yaptırmaya çok daha sıcak bakmaya başlıyor.

Kredi Koruma Sigortasının Avantajları

Çünkü bu gibi durumlar herkesin başına gelebilir ve böyle bir durumda kredi ödemesini düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. Daha önce belirlenmiş olan ve poliçede belirtilen aylık taksit tutarları halinde kullandığınız kredinin ödemesi gerçekleştiriliyor. Böylelikle siz de çeşitli nedenlerle çalışmadığınız ve bir gelir elde edemediğiniz durumlarda kredi ödemesi nedeniyle herhangi bir endişe yaşamaktan kurtuluyorsunuz. Eğer bu konuda daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz internetten faydalanabilirsiniz.

Özellikle BNP Paribas Cardif internet sitesinden aradığınız her türlü bilgiye dakikalar içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Bununla birlikte merak ettiğiniz her türlü sorunun yanıtını da öğrenebilirsiniz ve böylelikle kredi koruma sigortası hakkında her detayı öğrenmiş olursunuz. Banka kredisi kullanmayı planlayan herkesin mutlaka bilgi sahibi olması gereken bu sigortayı mutlaka siz de mercek altına alın. Avantajlarını ve size neler sunduğunu mutlaka öğrenin.