Kredi Kartı Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kredi kartı hayatımızın vazgeçilmezi olduğundan beri icralık olanı da kartı çok güzel kullananı da dolandırılanı da çok oldu. Bu yazıda sizlere kredi kartı kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğiz ve güvenlik önlemlerini anlatacağız.

1. Postan kart geçerken kesinlikle gözünüzün önünde olsun başka bir yerden geçilmesi kart bilgileri not edilmesin.

2. Çiğli kart kullanın. Çiğli kartta şifresiz işlem yapılmaz. Bankanızda telefon numaranızı doğru olduğuna emin olun.

3. Kart bilgileriniz başkası tarafından alınırsa mail Order yapma ihtimali var ama bu işlem şifresiz olduğu için itiraz edip bankadan paranızı geri alabilirsiniz. Ama şifreli işlemlerde şifreyi siz bildirdiğiniz için işlem bilginiz dahilinde kabul edilir.

4. Yine de şifreli işlem yapmış olsanız bile örneğin internetten alışveriş yaptığınızda aldığınız ürün size ulaşmadan bankadan paranızı iade alabilme ihtimaliniz yüksek. Zira banka şikayet formlarında ürün bana ulaşmadı seçeneği bulunuyor. Elbette ilk önce parayı internet sitesinden talep etmeniz gerekiyor.

5. Atm den para çekerken şifrenizi kimse görmemeli.

6. Tanımadığınız kimselerden yardım almayın. Mümkünse banka görevlisinden yardım alın.

7. Atm de karnımızı kopyalayacak başka bir cihaz varsa hemen bankayı arayın.

8. Atm de paranız şıkıştıysa derhal bankayı arayın ordan ayrılmayın.

9. Babanızın numarasını telefona mutlaka kaydedin. Kattınız kaybolduğunda çalındığında vs. Hemen aramak için gerekli.

10. İnternette bilindik sitelerden alışveriş yapın. Bu sitelere arama motoru üzerinden erişmeyip adresi bizzat kendiniz yazın. Ssl sertifikasının olduğundan ve adresin doğru olduğundan emin olun.

11. Mümkünse kart şifrenizi sık sık güncelleyin.

Bu önlemleri aldığınız zaman kredi kartı sorunu yaşamanız imkan yok. Dikkatli olun.