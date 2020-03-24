Koronavirüs son zamanlarda başımıza bela oldu. Tüm dünyayı sardı. Ülkemizde de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Hızla yayılan virüs çoğu ülkenin soğa çıkma yasağı kararı almasına neden oldu. Ülkemizde de bu tartışılırken siz de Koronavirüs’ün hangi ülkelerde nasıl bir seyir izlediğiniz görmek isterseniz aşağıda sizlere bunu nasıl yapabileceğinizi anlattık.

Sistem dünya çapında bütün ülkelerden gelen vaka verilerini girerek toparlanıyor. Veriler anlık giriliyor ve sayılar anlık değişebiliyor. Bazı ülkelerden veri gelmediği oluyor. Bunun dışında veriler tamamen resmi kanallardan geldiyse işleniyor. Koronavirüs ile ilgili bu güne kadar ne yaşanmış görmek isterseniz hemen bir sonraki paragrafa geç.

Verilere baktığımız zaman dünya çapında kaç hasta oldu ve bunların kaçı iyileşti ve kaçı öldü şeklinde istatistikler bulunuyor. Şu an hala hasta olanların sayısı veriliyor. Ayrıca ülke ülke kaç hasta var ve kaç ölü var gibi istatistikleri almanız da mümkün. Bu koronavirüs belasını siz de yakından takip etmek isterseniz bu istatistiklere aşağıdaki adresten göz atabilirsiniz.

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