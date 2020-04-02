Konut kredisi, günümüzde herhangi bir birikimi olmayan fakat ev sahibi olmak isteyen vatandaşların sıklıkla başvurduğu kredidir. Konut kredisi, kefile ihtiyaç duyulmayan bir kredidir. Bu kredi formatında bankalar, ödemeleri güvence altına alma amacıyla, satın alınan eve ipotek koymaktadır. Konut kredi hesaplama da bu anlamda önemlidir. Hangi Kredi üzerinden kullanacağınız hesaplama araçları ile konut kredisi hesaplayabilir, ödeme planlamalarınızı rahat bir biçimde yapabilirsiniz. Bununla beraber, site sayesinde konut kredisini hangi bankanın en uygun yollarla verdiğini de incelemeniz mümkün. Hangi Kredi web sitesinde konut kredisi hesaplama, uygun 2020 konut kredisi faiz oranlarını karşılaştırma ve bankalara konut kredisi başvurusunu sizlere sağlamaktadır.

Faiz Konusuna Dikkat

Konut kredisi hesaplama sırasında faize dikkat etmeniz gerekmektedir. Faiz hesaplamayı düzgün bir biçimde yaparak ödemelerinizin ne kadar olacağını görebilir ve planlama yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi aslında faiz oranları bankadan bankaya değişiklik göstermektedir ama yine de yasalar gereği bankalar belli başlı faiz oranlarını geçememektedir. Bu faiz oranları Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. Hangi Kredi olarak bizler de sistemimizi sürekli olarak güncel tutarak sizlere konut kredisi hesaplama konusunda destek oluyoruz.

Konut kredisi hesaplama konusunda bir diğer dikkat edilecek konu da dosya masraflarıdır. Sadece faiz ve vade ile toplam size gelecek maliyet ortaya çıkmaz. Dosya masraflarını da ödeme planınızın içerisine eklemeniz gerekmektedir. Örneğin 200 bin liralık bir konut kredisine 1000 TL’lik dosya masrafı çıkmaktadır.

Konut Kredisi Aylık Taksit Tutarı

Konut kredisi hesaplama sırasında aylık taksit tutarı da tüketicilerin en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Konut kredisinde aylık taksit tutarı kişinin puanına, bankaya ve alınan kredinin türüne, miktarına göre belirlenmektedir. Tabi yine de bankaların uyması gereken noktalar vardır. Örneğin bir kişi aylık gelirinin yalnızca yarısını borç olarak ödeyebilmektedir. Örneğin kişi 3 bin TL alıyorsa, bin 500 TL’sini taksite yatırabilir. Taksitlendirme de bu kısım göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Eğer aynı aile içerisinden kişiler de ödemeye dahil edilecekse miktar yine buna göre arttırılabilir.

Hangi Kredi sizlere konut kredisi hesaplama konusunda en iyi hizmeti sunar.