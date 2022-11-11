Çap İşareti Nasıl Yapılır? [Ø] Klavyede Çap İşareti

Matematik ve Geometri’de kullanılan bir sembol olan çap işareti nasıl yapılır, klayvede çap işareti nasıl yapılır en basit haliyle görsel olarak inceleyelim;

Öncelikle klavyede çap işareti nasıl yapılır sorusunun cevabı hiçbir şekilde! Klavyede çap işareti yapmak için herhangi bir kombinasyon veya kısayol bulunmuyor. Çap sembolü yapmak için karakter eşlem ya da Ascii kod tablosunu kullanacağız.

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Çap işareti nasıl yapılır? Çap sembolü oluşturma

1. İlk adım olarak Windows tuşu ile R harfine birlikte basarak Çalıştır penceresini açın.

2. Açılan metin kutusuna charmap yazın ve ardından Tamam butonuna basın.

3. Karakter eşlem tablosu açılacaktır. Karakter eşlem tablosunda çap işaretini bulma konusunda onca sembol arasında zorluk çekebilirsiniz. Bu tabloda çap simgesinin karşılığı U+2205’dir.

4. Ekranın sağ alt kısmında Unicode’a git yazılı bir kısım göreceksiniz. Ekranınızda böyle bir alan görünmüyorsa sol alt kısımda yer alan Gelişmiş Görünüm seçeneğini aktif hale getirmelisiniz. Ardından Unicode’a git yazan metinin karşısında yer alan kutucuğa çap sembolünün Unicode karşılığı olan 2205 değerini yazdığınızda üst bölümde çap simgesi çıkacaktır.

Alternatif olarak Ascii kod tablosundan çap sembolü yapmak için öncelikle Alt tuşuna basılı tutup 157 tuşlarına basabilirsiniz.