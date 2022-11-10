Kışlık Tesettür Giyimin Adresi: Zülays Tesettür Trençkot Modelleri

Trençkot geçmişten günümüze yolculuğunda pek çok model ve tarzla varlığını sürdürmüş olan gardıroplarımızın en vazgeçilmez parçalarından biridir. Tarihi geçmişine baktığımızda İngiliz ordusu için tasarlanan askeri üniformaların şık bir parçasıyken günümüzde ise bulunan her gardıropta en az bir tane gardıropların en sevilen giysilerinden biri haline gelmiştir.

1800’lü yıllarda ilk üretildiği zamanlarda İngiliz ordusunun askeri alanlarda kullanması için üretildiğinden, su geçirmeyecek yapıda ve tamamen bir ordu askerinin konforunu sağlayabilecek düzeyde üretimi sağlanmıştır. Trençkotların kumaşları ise genellikle kalın, pamuklu gabardindir. Trençkotun her bir detayında ayrı bir sır saklıdır. Her bir bölgesinin ordu askeri için ayrı bir anlamı bulunmaktadır. Savaş sonrasında ise trençkot adeta bir rütbe görevi gördüğü için soylular tarafından günlük hayatta da kullanılmaya devam etmiştir.

Trençkot Giymek Bir Soyluluk Göstergesiydi!

Trençkot tarihine göz gezdirdiğimizde trençkotun sadece İngiliz ordusu tarafından kullanılmadığını aynı zamanda Hollywood ünlü yıldızları tarafından da benimsendiğini rahatlıkla görebilmekteyiz. Trençkotu bu kadar ünlü ve önemli yapan bir diğer faktör ise dedektifler olmuştur. Günümüzde dahi dedektif denildiğinde ilk akla gelen trençkot olmaktadır.

Savaştan sonra trençkot İngiliz ordusu askerleri için önemli bir mertebe, toplumda saygı görme, soyluluk göstergesi olarak görülmüştür. Bu nedenle de günlük hayatta statü kavramını anlayabilmek trençkotlar sayesinde oldukça kolay olmaktaydı. Yaklaşık iki asra yaklaşmış geçmişiyle trençkotların bu kadar tercih edilmesinin sırrı nedir? Trençkotlar hem yağmurdan hem de rüzgârdan korunmak için tasarlanmış olup, kötü hava koşullarına karşı da oldukça dayanıklıdır.

Farklı Tarzlara Hitap Eden Trençkotlar

Günümüzde trençkot moda dünyasının ve podyumların en ikonik parçalarından biri olarak farklı modelleri ile popülaritesini her geçen gün daha da artırmaktadır. Pek çok farklı tarza hitap edecek şekilde üretilmeye devam eden trençkotlar günümüzde neredeyse her mevsim kullanılabilecek nadide giysilerden biridir. Bugün trençkotlar İngiliz ordusuna hazırlanan askeri üniforma niteliği taşımasa da, bazı özellikleri hala askeri üniforma niteliklerini yansıtmaktadır.

Omuzlarda yer alan apoletler, geniş yakalar, belde kuşaklar gibi bazı trençkot özellikleri aynı kalmıştır. Pek çok farklı tarza hitap edebilen trençkotlar tesettür giyimde de öne çıkmayı başarmıştır. Tesettür trençkot moda dünyasının en önemli parçalarından biridir ve gardırobunuzun ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürmeye devam edecektir.

Her Mevsim Kullanılabilen Trençkotlar

Tarihten bugüne baktığımızda trençkotlarla ilgili bazı yenilikler yapılmıştır. Büyük cepler, belde kuşak, geniş yakalar ve omuzdaki apoletler trençkotu yansıtan ayrılmaz bir parça olarak aynı kalsa da, günümüz moda sektöründe çok farklı modellerde birbirinden güzel trençkotlar üretildiğini görmekteyiz.

En güzeli de trençkotlar artık dört mevsim tercih edilebilecek şekilde tasarlanabilmektedir. Özellikle tesettür giyimin en şık parçalarından biri olan tesettür yağmurluk trençkot tesettür giyime uygun olarak birbirinden güzel stillerle moda dünyasına ilham kaynağı olmaktadır. En güzel trençkot modelleri için Zülays markasının trençkot modellerini inceleyebilirsiniz.

Tesettür Trençkot İle Şıklık

Tesettür trençkotlar genellikle tesettür kap olarak da adlandırılmaktadır. Kadın kap modelleri için Zülays markasına ait tesettür model trençkotları inceleyebilirsiniz. Trençkotlarda zarif bir görünüm ve trençkota uyum sağlamak için sadece klasik tarzda giyinmek zorunda değilsiniz. Tesettür trençkot ile birlikte tesettür kazak, spor ayakkabılar, şık bir sırt çantası ile çok şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. En tarz ve kaliteli tesettür trençkot modelleri için Zülays tesettür trençkot olarak birbirinden güzel ve şık trençkot modellerini inceleyebilirsiniz.