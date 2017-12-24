Kendi Kendini Tamir Eden Cam Teknolojisi

Bir telefon için en masraflı kaza camın kırılmasıdır. Bunun için yeni bir piyasa ortaya çıktı. Ekran koruyucusuna telefon kullanan kişi yok denecek kadar az. Hatta kırılmasın diye likid yeni teknoloji sıvılar bile geliştirildi. Bu haberde bahsettiğimiz son teknoloji ise bir camın kendi kendini tamir etmesi durumu.

Yanlışlıkla yani deneyerek keşfedilen bir yöntem kurulan camın doğru şartlar altında kendi kendini onarabildiğini ortaya koydu.

Polyether-Thioureas ismi verilen bu teknoloji sayesinde bir cam kırıldığı zaman doğru şartlarda vr ısıda birbirine kenetlenerek tekrar bir araya geliyor ve cam tamir edilmiş oluyor. Japonyada keşfedilen bu teknoloji sayesinde 1500 liralık telefon için verdiğiniz 500 lira cam değişim parasını tarihe gömebilirsiniz. Polimerden üretilen cam 21 derece sıcaklıkta kırıldıktan sonra birbirine tekrar kenetleniyor.