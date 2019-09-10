Kamera Önemli Vivo V17 Pro 6 Kameralı Telefon

Çin’den yeni bir teknoloji ürünü daha çıkıyor. Çin merkezli Vivo üreticisi yeni telefonunu gün yüzüne çıkardı. Özellikle kameraya önem veren kullanıcıları hedefleyen bu cihaz Vivo V17 Pro 4 arka 2 ön kamerasıyla dikkat çekiyor. Şimdi gelin kamera özellikleri dahil telefonun bütün özelliklerine bir göz atalım;

Vivo V17 Pro özellikleri

Ekran: 6,44 inç büyüklüğünde ve Full HD+S Super Amoled, Ekran çentiksiz kamerası ve herhangi bir kesinti yok. Ekran genişliği oldukça iyi.

İşlemci: Snapdragon 675 işlemci

Ram: 8Gb

Depolama: 128Gb

Batarya: 4100mAh

Kamera: 48 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera ön kamera 32 MP ve 2 MP şeklinde 2 tane. Açılır kapanır tasarım.

Son zamanlarda 48MP kameralar oldukça popüler hale geldi. Kullandığı işlemciye baktığımız zaman Vivo V17 Pro’nun yüksek performanstan çok kameraya önem verdiğini bunun yanında orta düzey klasik işlemleri ve oyunları oynatabileceğini de düşünüyoruz.