Kadınlara Hediye Edilebilecek 925 Ayar Gümüş Yüzük Modelleri

Hem kadınların hem erkeklerin en çok tercih ettiği aksesuarların başında gelen yüzükler, kadınların hayatında, erkeklerinkinden çok daha farklı bir noktada yer almaktadır. Farklı tarzlar, farklı tasarımlarla daha çok bir tutku halini alan yüzükler kadınların vazgeçilmezi halindedir. Farklı modelleri ile kadınların tutkusu haline gelen yüzükler, altın olarak tercih edildiği gibi gümüş alaşımlarla üretilmiş en az altın şıklığı kadar bir estetikle tasarlanan kadın gümüş yüzükkoleksiyonlarında da hem şık hem dikkat çekici tarzlarla sunulmaktadır.

Pek çok tarzda üretilen gümüş yüzüklerin, fantezi yüzük, minimalist yüzük, baget, tektaş, beştaş yüzükolmak üzere pek çok seçeneği bulunmaktadır. Gümüş yüzük kategorisinde en özel ürünleri, en tarz yüzük koleksiyonlarını ise Minimalist Silver tarzı ile elde edebilirsiniz.

Gümüş Yüzük Özellikleri Nelerdir?

Özellikle 925 ayar olarak piyasaya sunulan, gümüş alaşım ile tasarlanmış yüzükler, içerisinde %92,5 gümüş madeni ile üretilmiş ürünlerdir. Gümüş yüzükler, farklı modellerde, farklı gramajlar kullanılarak tasarlanmaktadır. Alerjik cilde sahip kişilerin cildine iyi gelen, sağlıklı bir kullanım sağlayan ürünlerdir. Gümüş yüzükler, kan dolaşımını destekleyen, vücutta biriken kötü enerjiyi dışarı atarak, rahatlamayı sağlayan yüzüklerdir.

Parfüm, deterjan, çamaşır suyu, tuzlu su gibi kimyasallarla temas ettiğinde kararma özelliği olan tüm gümüş takılar gibi yüzükler de kararma özelliği göstermektedir. Ancak belirli yöntemlerle tekrar ilk günkü halini yeniden kazanma özelliğine sahiptirler.

Hediyelerin En Özeli Gümüş Yüzük Modelleri Nelerdir?

Bir kadının ellerinin zarafetini taçlandıran en güzel aksesuar yüzüklerdir. Modeli her ne olursa olsun, yüzükler, kadın zarafetini belirgin kılan en özel aksesuarlardır. Bir kadına hediye olarak sunulabilecek en özel ve en romantik hediye seçeneği ise yine yüzüklerdir. Son dönemlerde özellikle gümüş olarak tercih edilen yüzüklerin pek çok seçeneği mevcuttur. Gümüş yüzük seçenekleri arasında en çok tercih edilen koleksiyonlar, baget yüzük, minimalist yüzük, fantezi yüzük, beştaş yüzük, tektaş yüzük ve asaleti, sadeliği ile sonsuzluğun simgesi olan gümüş alyans seçenekleridir.

Gümüş yüzük kategorisindeki en güzel ürünleri incelemek için, Minamis Silver gümüş kadın yüzük koleksiyonlarını inceleyebilirsiniz.

Gümüş Alyans Yüzük Çeşitleri Nelerdir?

Altın yerine gümüş kullanımı tercih eden kadın ya da erkekler, alyansın sadeliği ile gümüşün şıklığını bir arada sunan gümüş alyans modelleri için Minimalis’in zarif koleksiyonunda yer alan ürünleri değerlendirebilir. Bu koleksiyon içerisinde, 2 mm, 4 mm, 3 mm klasik 925 ayar alyans, klasik kumlu ya da iki şerit florentin, bant desenli ve kalem desenli gibi hem kadın hem erkekler için tercih edilebilecek alyans seçenekleri mevcuttur.

Minamis Silver Fantezi Yüzük Modelleri Nelerdir?

Zarif bir tarzı ifade eden fantezi yüzükler içerisinde, pek çok seçenek mevcuttur. Bebek ayak izli gümüş yüzük, gümüş fantezi el ele bayan yüzük, sonsuzluk simgesi ile dikkat çeken sonsuzluk bayan yüzük, üzerinde dilediğiniz harf ya da simgeyi baskılayabileceğiniz, ayarlanabilme özelliği sayesinde konforlu kullanılabilen şövalye gümüş fantezi yüzük modelleri, en çok tercih edilen modellerdendir.

Tek Taş Yüzük İle Beştaş Yüzük Arasında Ne Gibi Farklar Mevcuttur?

En özel anların, en özel hediyeleri, özellikle son dönemlerde kadınların hayranlıkla kullandığı tektaş ve beştaş yüzükler zarafeti ve şıklığı ile birbirini zorlasa da her ikisinin zarafeti, ayrı ayrı estetik bir şölen oluşturmaktadır. Ancak tektaş yüzükler, genellikle evlilik teklifi sırasında, çiftler arasında bir sözü simgelemek üzere, beştaş yüzükler ise çiftlerin beş yıl gibi bir süreyi devirmenin kutlu anını simgelemek üzere tasarlanmıştır. Her ikisi de özel dönemlerde tercih edilen yüzüklerdir. Ancak son zamanlarda her iki yüzük de doğum günleri, sevgililer günü, tanışma yıldönümleri gibi pek çok özel an için tercih edilen, özel bir hediye seçeneği olmuştur. Minamis Silver, sevdikleriniz için tercih edebileceğiniz, tektaş ve beştaş yüzük tasarımları ile sevdiklerinizi daha özel hissettirecek seçenekleri sizler için sunmaktadır.

Minimalist Yüzükler Zarafetin ve Sadeliğin Nişanesi…

Minimalist yüzükler hem sade hem şık tasarımları aynı anda sergileyen, özel ve zarif tasarımlar olarak bilinmektedir. Siz de sevdikleriniz ve kendiniz için zarif parmaklarınıza sade bir dokunuş gerçekleştirebilir, Minamis Silver’ın, minimalist yüzükleri içerisinden zevkinize göre tercihler yapabilirsiniz. Bu yüzükler içerisinde, Rose taşlı kale bayan yüzük, hem baget yüzük hem minimal yüzüğü aynı çizgide sunan Baget mavi taşlı minimal yüzük, gümüş bordo taşlı minimal yüzük, beş sıra baget taşlı minimal yüzük en çok tercih edilen yüzük seçenekleridir.

Zarafeti Ağırlığı ile Sunan Baget Yüzük Seçenekleri Parmaklarınıza Çok Yakışacak…

Genellikle dikdörtgen bir formatla tasarlanan baget yüzükler, oval ve kare gibi şekiller ile de tasarlanarak, parmaklarınızda dikkat çekici bir görsel oluşturacaktır. Damla kesim zirkon taşlı baget yüzük, Baget oval taşlı yüzük, Avangart baget taşlı yüzük, Gümüş bölme baget yüzük gibi pek çok seçenek ile siz de tarzınızı yansıtabilirsiniz.

Siz de en zarif hediyeler ve dokunuşlar için Minamis Silver’ın gümüş kadın yüzük koleksiyonlarını inceleyebilir, zarif parmaklarınızın bütünleyici ışığını zarif dokunuşlarla yansıtabilirsiniz.