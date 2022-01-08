Apple AirPods 2. nesil uzun konuşma süresi, Siri aktivasyonu ve kablosuz şarj kutusu sayesinde yüksek kaliteli ve zengin bir ses deneyimi sunuyor. Apple AirPods 2. nesil, ilk nesliyle hemen hemen aynı tasarıma sahip.

Apple AirPods 2. nesil ile benzersiz bir kablosuz kulaklık deneyimine hazır olun. Kullanımı çok pratik. Kutudan çıkarın ve anında istediğiniz cihaza bağlanarak kullanmaya başlayın. Ayrıca AirPods kulağınıza takılı olduğunu anlama ve kulağınızdan çıkardığınızda müziği duraklatma özelliğine sahip. AirPods’unuzu iPhone, Apple Watch, iPad, Mac ya da Apple TV’nizle rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Bu yazımızda sizlere Apple AirPods 2. nesil kulaklığın teknik özelliklerini ve eşsiz yeteneklerini detaylı bir şekilde anlatacağız.

Tabi öncesinde ucuz ve neredeyse bire bir aynı şekilde çalışan bir kopya ürünün tanıtımını izlemenizi öneririm.

Apple AirPods 2. Nesil Teknik Özellikler

Apple AirPods 2. nesil piyasadaki birçok kablosuz kulaklık arasında öne çıkacak özellikleri sayesinde sıklıkla tercih ediliyor. Gelin teknik özelliklerini inceleyelim:

AirPods Uzunluk: 40,5 mm

40,5 mm AirPods Genişlik: 16,5 mm

16,5 mm AirPods Derinlik: 18 mm

18 mm AirPods Ağırlık: 4 gr

4 gr Şarj Kutusu Uzunluk: 53,5 mm

53,5 mm Şarj Kutusu Genişlik: 44,3 mm

44,3 mm Şarj Kutusu Derinlik: 21,3 mm

21,3 mm Şarj Kutusu Ağırlık: 38,2 gr

38,2 gr Tek Şarjla Dinleme Süresi: 5 saate kadar

5 saate kadar Tek Şarjla Konuşma Süresi: 3 saate kadar

3 saate kadar Şarj Kutusuyla Dinleme Süresi: 24 saate kadar

24 saate kadar Şarj Kutusuyla Konuşma Süresi: 18 saate kadar

18 saate kadar Kullanım Tipi: Kulak içi

Kulak içi Sensör: Çift optik sensör, hareketi algılayan ivmeölçer, konuşmayı algılayan ivmeölçer

Çift optik sensör, hareketi algılayan ivmeölçer, konuşmayı algılayan ivmeölçer Mikrofon: Hüzmeleme özellikli çift mikrofon

Hüzmeleme özellikli çift mikrofon Çip: H1 kulaklık çipi

H1 kulaklık çipi Kontrol: Çift dokunma, “Hey Siri!”

Çift dokunma, “Hey Siri!” Bağlantı: Bluetooth 5.0

Yeni Apple H1 Kulaklık Çipi

AirPods, Apple’ın yeni H1 kulaklık çipi sayesinde aygıtlarınızla çok daha hızlı ve stabil bir kablosuz bağlantı kurmanıza yardımcı oluyor. Kullandığınız cihazlar arasında 2 kata kadar daha hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca telefon görüşmeleri için 1,5 kat daha hızlı bağlantı süresi sunuyor. Aynı zamanda H1 çip sayesinde seslenerek Siri’yi aktifleştirebilmenizi sağlıyor. Oyun oynarken ses gecikmesini %30’a kadar indiriyor.

AirPods, optik sensörler ve hareket ivmeölçerleri sayesinde ne zaman bir şeyler dinlediğinizi ve ses deneyimini otomatik olarak kontrol edebiliyor. Telefon görüşmeleri ve Siri aktivasyonu için mikrofonları etkinleştiriyor ve AirPods’un kulağınıza taktığınız an çalışmasını sağlıyor. AirPods’un tekini ya da ikisini birden kullanmak sizin tercihinize bağlı. Ayrıca çift dokunma hareketiyle bir parça çalabiliyor ya da bir sonraki parçaya geçiş yapabiliyorsunuz.

AirPods ne zaman konuştuğunuzu da algılayabiliyor. Konuşmayı algılayan ivmeölçer ve hüzmeleme teknolojisine sahip bir çift mikrofon sayesinde dışarıdaki gürültüleri filtreleyebiliyor. Böylece sadece sizin sesinize odaklanmış oluyor.

Özetle telefon görüşmeleri, oyunlar, müzikler ya da podcast’ler artık çok daha keyifli!

Yardımcınız Siri

Yardıma ihtiyacınız olduğunda iPhone’unuzu cebinizden çıkarmanıza gerek kalmadan istediğiniz şeyler için “Hey Siri” diye seslenmeniz yeterli. Siri, Bildirimleri Seslendir özelliği sayesinde telefon, mesajlar, anımsatıcılar, takvim ve daha birçok uygulamadan gelen bildirimleri size okuyabiliyor. Hangi bildirimleri dinlemek istediğinizi kendiniz de belirleyebiliyorsunuz. Üstelik siz telefon görüşmesi yaparken ya da şarkı dinlerken Siri sizi rahatsız etmiyor.

24 Saat Pil Ömrü

Apple AirPods 2. nesil, pil ömrü konusunda da rakiplerini eliyor. Tek bir şarjla 3 saate kadar da konuşma süresi ve 5 saat dinleme süresi sunuyor. Eğer şarj kutusunu şarj ederseniz AirPods’unuzu birçok kez şarj etme imkanına sahip oluyorsunuz. Böylece toplam 24 saatten fazla dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. AirPods asla yarı yolda bırakmaz!

Kulaklığınızı hemen şarj etmeniz gerektiği durumlarda kutusunda 15 dakika şarj edebilirsiniz. Bu yöntemle de 2 saate kadar konuşma süresi ve 3 saate kadar dinleme süresi elde edebilirsiniz.

Pil durumunu sorgulamak için ise AirPods’u iPhone’unuza yaklaştırmanız ya da Siri’ye “AirPods’umun şarjı ne durumda?” diye sormanız yeterli.

Şarj Kolaylığı

Apple AirPods 2. nesil cihazınızın şarjı bittiğinde onu doldurmak çok basit! Kablosuz şarj kutusunu Qi sertifikalı bir şarj matına bırakmanız yeterli. Eğer çevrenizde herhangi bir şarj matının bulunmadığı durumlarda Lightning bağlantı noktasını da kullanabiliyorsunuz. Kutunun ön tarafında bulunan LED gösterge sayesinde şarj işleminin başladığını takip edebilirsiniz.

Apple ürünlerini severek kullanıyorsanız MacBook Air M1 Kutu Açılımı ve İnceleme: 16 GB RAM ve 512 SSD ürün inceleme yazımıza da göz atabilirsiniz.