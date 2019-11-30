İzmir Profesyonel Teknik Servis Hizmetleri

Ege bölgesinde bir teknik servis firması müşterilerin son zamanlarda özel ve yetkili fark etmeksizin teknik servislerle yaşadığı tüm problemleri bertaraf etmek için faaliyetlerine müşteri odaklı olarak yön vermiş durumda. Ege bölgesinde izmir’in tüm illerine hizmet veren izmir teknik servis firması müşteri odaklı bir yaklaşım sürdürerek toplam kalite yönetimi odaklı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Profesyonel Teknik Servis Hizmetleri

İzmir teknik servis marka ve model fark etmeksizin her türlü elektronik eşya için özel teknik servis hizmeti vermektedir. İzmir teknik servis firmasının tüm teknisyenleri yetki belgesine sahip olarak firmada çalışmakta ve alanında uzman profesyonel teknisyenlerden oluşmaktadır. Firma toplam kalite yönetimi standartlarında müşterilerine beyaz eşya teknik servis hizmeti vermektedir. Firma’nın teknik servis hizmeti verdiği ürün gruplarını inceleyecek olursak;

İzmir Kombi Servisi

İzmir Kombi Bakımı

İzmir Petek Bakımı ve Petek Temizliği

İzmir çamaşır Makinesi Servisi

İzmir Bulaşık Makinesi Tamiri

İzmir Buzdolabı Servisi

İzmir Televizyon Servisi ve tamiri

Olarak hizmet gruplarını sıralayabilmek mümkündür.

Onarım Garantili Servis Hizmeti

izmir Kombi servisi onarım hizmeti verdiği tüm marka ve model kombilere 1 yıl kombi yedek parça ve işçilik garantisi vermektedir. Aynı zamanda firmanın vermiş olduğu izmir Kombi bakımı ve izmir petek temizliği hizmetleri de firmanın garantisi altındadır. Firma her kombide birebir orijinal yedek parça kullanmakta ve teknik servis hizmeti tamamlandıktan sonra müşterilerine onarım garanti belgesini bırakarak adresten ayrılmaktadır. Firmanın başlıca onarım hizmeti verdiği kombi markaları şu şekilde sıralanabilir;

izmir Vaillant Servisi

izmir Ferroli Kombi Servisi

izmir Demirdöküm Servisi

izmir immergas Servisi

Vaillant izmir servisi Vaillant kombiler konusunda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm hizmetleri sizlere prfoesyonel bir şekilde sunmaktadır. İzmir Vaillant Kombi servisi ve izmir Vaillant Kombi Bakımı Servisi olarak hizmet sunan izmir teknik servis Vaillant firmasından bağımsız olarak özel kombi teknik servis hizmeti vermektedir. Firma sunmuş olduğu tüm hizmetlerde orijinal Vaillant yedek parçaları kullanmaktadır. Gün içi izmir Vaillant kombi servisi hizmeti veren Vaillant izmir servisi kışın soğuk havalarda sizlere 2 saate kadar hızlı bir şekilde teknik servis hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Vaillant izmir teknik servisi, Buca, Karşıyaka, Bornova, çiğli, Mavişehir, Narlıdere başta olmak üzere tüm izmir bölgelerine kombi teknik servis hizmeti vermektedir.

%100 Müşteri Memnuniyeti – izmir Teknik Servis

Teknik servisler konusunda günümüzde en büyük problem müşteri memnuniyeti ve güven problemidir. Son zamanlarda birçok teknik servis firması müşterilere olmayan arızaları var gibi göstererek tüketicilerden yüksek bedeller alarak müşterileri mağdur etmektedir. İzmir Kombi servisi ve izmir teknik servis firması bu ve benzeri problemler ile mücadele etmek için sürekli olarak çalışmaktadır. Vaillant izmir servisi kredi kartıyla ödeme alma, 7 gün 24 saat çağrı merkezi desteği gibi birçok konuda diğer firmalardan kendini ayırmaktadır.

İzmir Televizyon Tamir Servisi

İzmir teknik servis izmir’in tüm bölgelerine kombi teknik servis hizmeti vermesinin yanı sıra televizyon tamir hizmeti ve televizyon led değişimi hizmeti vermektedir. Firmanın başlıca sunduğu televizyon hizmetleri izmir televizyon led değişimi, izmir lcd televizyon tamiri ve televizyon anakart arıza tamiridir. İzmir tv servisi tıpkı kombilerde olduğu gibi televizyonlarda da onarım garantili olarak teknik servis hizmeti sunmaktadır. Firmanın hizmet verdiği başlıca markalar izmir LG Televizyon Servisi, izmir Philips televizyon servisi’dir. İzmir lg Televizyon servisi televizyonlarınızı adresinizden alarak onarım işlemi yapmakta, tekrar adresinize garanti belgesiyle sorunsuz olarak teslim etmektedir. LG izmir servisi LG ürünlerinde cep telefonu hariç tüm ürün gruplarına hizmet vermektedir. LG izmir servisi 7 gün 24 saat sizlere çağrı merkezi hizmeti sunmaktadır.

Gün içi Teknik Servis Hizmetleri – izmir Daikin Servisi

Firmanın ürün grupları arasında kombi, buzdolabı, çamaşır bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalar bulunduğu gibi firma Daikin klimalar için de teknik servis hizmeti vermektedir. Firma onarım hizmeti için marka ve model ayırmaksızın her marka ve model klima için teknik servis hizmetini izmir’in tüm bölgelerine sunmaktadır. izmir Daikin Servisi Daikin markasından bağımsız olarak teknik servis hizmeti vermektedir. İzmir Daikin Klima ve Kombi servisi’ni izmir’in her yerinden 7 gün 24 saat arayabilir profesyonel beyaz eşya kombi ve klima teknik servis deneyimini sizlerde yaşayabilirsiniz.